大小白鷺、彈塗魚、招潮蟹來了！高雄二仁溪紅樹林生態新體驗

走在紅樹林間，可觀察潮間帶生物招潮蟹（左）、彈塗魚（左）。（高雄市觀光局提供）

2021/12/26 08:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市茄萣區二仁溪紅樹林生態體驗步道，重造後開放，遊客漫步其間，可見到大小白鷺、彈塗魚、招潮蟹，令人驚艷，將成為高雄新的打卡景點！

高雄市觀光局表示，與「茄萣舢筏協會」合作，斥資750多萬元，將二仁溪紅樹林生態體驗步道老舊危險的林間竹子棧道，重新舖設成更安全、舒適的金屬塑木步道，方便遊客漫步穿梭於紅樹林間，觀察潮間帶生物招潮蟹、彈塗魚，體驗紅樹林生態之多樣性。

市府也設置了觀船平台、觀溪平台，可就近欣賞進出白砂崙漁港及穿梭於二仁溪的漁筏。此外，也規劃跨越二仁溪河堤的友善斜坡道，提供無障礙生態旅遊空間。

步道的終點串接白砂崙碼頭，可以搭乘茄萣白砂崙漁民集資建造的娛樂漁筏「白砂崙一號」，一路從出海口向東到二層行橋，航行於河岸間，近距離觀察種類繁多的水岸動植物，透過導覽員解說，認識河岸紅樹林、大小白鷺等鳥類、彈塗魚及招潮蟹等動植物種類、習性。

回程時登上白砂崙濕地，這片在早期作為上游竹子交易的場所，曾遭到廢棄電路板棄置而荒廢，所幸茄萣漁民認養並營造成人工濕地，兼具水質淨化與洪水滯納功效。

「茄萣舢筏協會」理事長郭寶琳指出，協會成立至今20多年，早期漁民長期投入河川保育行動，才終於將二仁溪生態搶救回來，也很感謝觀光局這次投入經費，跟舢筏協會合作，改善老舊危險的二仁溪紅樹林步道，一起守護二仁溪生態環境。

觀光局強調，重新開放的二仁溪紅樹林步道，將成為民眾遊憩與打卡的熱門景點，提供生態觀光並具有生態教育意義的場所。

二仁溪紅樹林生態體驗步道，重造後開放。（高雄市觀光局提供）

民眾搭乘「白砂崙一號」，近距離觀察水岸生態。（茄萣舢筏協會提供）

二仁溪紅樹林步道全區導覽圖。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法