女友半夜來「勞軍」 阿兵哥卸槍離哨抱她回營幽會

楊姓上兵卸槍彈離哨，還帶女友進營區幽會被判刑。示意圖，圖中人物非當事人。（資料照）

2021/12/25 13:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛一營警二連楊姓上兵，半夜站2點到4點的哨，女友來找他，楊竟直接卸除槍彈裝備，把女友抱入營區幽會2小時，高雄地院依擅離勤務所在地罪判他拘役40天，得易科罰金。

判決指出，隸屬海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛一營警二連的楊姓上兵（現已退伍），派遣駐守於海軍左營後勤支援指揮部旗津廠區，去年10月26日半夜2點到4點，他擔任駐區營門盤檢哨兵勤務，女友來找他，楊竟卸除執勤裝備（鋼盔、防彈背心、S腰帶、實彈10發、彈袋2個、警棍），放置在哨亭後，向一起站哨的同袍謊稱，自己獲留守主官報備許，可出營接見親友。

同袍不信，勸他不要輕易離哨，但楊不聽勸阻，仍步出營門外會見女友，最後竟還把女友抱回營區，幽會2小時後，才將女友帶離營區；女友離去後，楊也沒有回去哨所撿回自己的裝備，反而直接回寢室睡覺。

由於楊男的行徑太誇張，同袍看不下去逐級呈報，經單位長官調閱監視器畫面確認無誤後，將楊移送法辦；高雄地院審理時，楊男坦承犯行，法官認為他擔任營門盤檢哨兵勤務時，擅離勤務所在地及非法通過警戒處所，已影響軍隊紀律及營區安全管控，考量他犯後態度尚可判他拘役40天，得易科罰金，可上訴。

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