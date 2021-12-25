少女不滿爸媽限制用手機 2網友竟協助策劃逃家

15歲少女小琳不滿被限制用手機，2網友竟協助策劃「逃家計畫」，所幸警方只花一天時間就找到她。（讀者提供）

2021/12/25 11:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕15歲高雄少女小琳（化名）不滿父母限制她手機使用時間，小琳在網遊聊天室抱怨此事，2名遊戲中的網友竟幫她策劃「逃家計畫」，還幫忙出資、接送她到車站，所幸警方只花了一天就在雲林找到人，讓身無分文的小琳能順利返家。

高市少年隊指出，小琳每天抱著手機登入手遊，但不玩遊戲反而是透過手遊聊天介面和網友聊天，爸媽看到她整天抱著手機不放，於是限制使用手機時間，小琳覺得委屈，和遊戲中的玩家抱怨此事，沒想到網友竟協助擬定「逃家計畫」。

13日上午，A網友於她出門上學時接往車站搭火車，再由B網友出資讓她從車站坐計程車到雲林找另名女網友投宿，小琳父母接到學校通報，得知女兒未至學校上學後心急如焚報警請求協尋。

高市少年隊14日獲報後展開調查，發現小琳手上還持有另一隻同學閒置的手機，藉以用來躲避父母對使用網路的限制，經循線找到手機所有人，再由同學聯絡小琳平日玩線上遊戲所結識的網友。

該名網友基於朋友間的義氣，否認認識小琳更不知她現在人在哪裡。在員警鍥而不捨的追問下，網友終願意配合吐露小琳的聯絡方式，讓員警能順利連絡上小琳；電話中，小琳情緒十分不穩定，仍與父母嘔氣，經警方勸說下，她終鬆口自己人在雲林，且身上沒有錢能回高雄。

小琳還怕會害到朋友不敢講具體地點，員警請她趕緊出發前往附近人多的公園，同時請求當地派出所立即至公園帶小琳回所安置，以確保其人身安全。員警也立刻驅車北上雲林護送小琳回高雄，交由父母領回，順利化解一場家庭風波。

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