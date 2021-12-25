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    首頁　>　高雄市

    民眾請求排除路霸被罵「神經」 警員惹議被懲處還要賠錢

    許姓男子請鳳山警方協助排除路霸被罵「沒水準」、「神經」，警員除被行政處分外，法官還判賠4千元。（資料照）

    許姓男子請鳳山警方協助排除路霸被罵「沒水準」、「神經」，警員除被行政處分外，法官還判賠4千元。（資料照）

    2021/12/25 09:36

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市許姓男子日前請鳳山警方協助排除路霸，不料到場支援的高姓警員竟脫口「別理那個神經（台語）」、「疫情期間不戴口罩沒有水準」等不當言詞，許男深感被警方羞辱，除檢舉外更提告求償10萬元，鳳山分局調查後，將待判決結果確定後祭出行政處分，法官也判高員應賠4千元。

    判決指出，許姓男子今年2月21日於鳳山區新昌路1家公司前停車不成，請鳳山警方到場協助排除路霸，新甲所長及警員據報到場處理，卻因雙方認知問題，在大馬路上吵了起來。

    過程中，處理警員依照「警察職權行使法」要求帶許男原告返所查證身分，但許男不從，反提大法官釋憲，聲稱該法規定發現可疑者不願出示證件才可以帶回查證，並要求所長拿出臨檢異議表讓他填寫。

    所長打電話回所內，請高姓警員拿表格到現場給許男填寫，結果支援到場的高員，竟脫口「所長先回去，別理那個神經（台語）」，許男不滿，當面質問「你罵誰神經病？」所長稱「我們有說你嗎？」員警笑說：「我們沒有言論自由嗎？」

    甚至開車離開時，還搖下車窗酸許男「疫情期間口罩要戴著，口罩不戴著沒水準」。許男不滿檢舉，怒控警方未依規定取締路霸，反羞辱陳情民眾，他忍無可忍，除要求警局處分外，更向高姓員警提告求償10萬元。

    鳳山警分局督察組調閱警車行車紀錄器，查出警員與民眾應答，確實有說「別理那個神經（台語）」，「疫情期間不戴口罩沒有水準」等不當言詞，將待判決結果確定後祭出行政處分，依規定核予行政懲處，並加強檢討、教育員警與民眾應對及服務態度。

    高雄簡易庭審理時，法官認為，當時防疫尚未規定於室外需戴口罩，但基於防疫觀點，許男和警員有近距離接觸而未戴口罩，屬可受公評之事，高員駡罵他「沒有水準」屬中性言詞，非惡意言語，因此難以認定有故意妨害名譽；不過，高員先後兩次說出「不要理神經的」，確已侵犯許男的名譽權，因此判高員應賠4千元，可上訴。

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