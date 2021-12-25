3週狂吸13萬人次 高雄霓虹派對2.0最終回今登場

被喻為「愛河最美餐車」的「霓虹派對 2.0」，狂吸人潮。（高雄市觀光局提供）

2021/12/25 09:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被喻為「愛河最美餐車」的「霓虹派對2.0」，今年12月再度降臨高雄，3個週六、日已累計逾13萬人次到訪，最終回今明兩天登場，還能順道欣賞全台最大的耶誕光影秀。

La Rue文創打造的「霓虹派對NEON PARTY 2.0」，集結許多風格餐飲和手作品牌，12月每週六、日在愛河河西路登場，時間從下午2點到晚上9點都能逛。

高雄市觀光局統計，由於特色風格餐飲及原創手作，每週變化，3個週六、日已累計逾13萬人次到訪，很多遊客都是一來再來。

為期4週的霓虹派對，今天（25）、明兩天最後壓軸登場，首推耶誕風特色餐飲，google評價4.5顆星的人氣加拿大餐廳Yaletown Bistro耶魯小鎮，在高雄已開業9年，這次帶來經典的低溫烹飪嫩肩小排，還有煙燻牛加上米飯作成的中西式炙燒煙燻牛壽司，再加上起司、芥末醬、洋蔥等配料。

另也邀請到豪邁美式街頭風「胖奇熱狗堡Punch Hotdog」，主打長達40公分的特製超長熱狗<我有40CM>之外，還有舖滿濃郁起司的<胖到靠北>。

觀光局指出，最繽紛熱鬧的霓虹舞台，壓軸最終回邀請到溫蒂漫步、南西肯恩、淺堤，及入圍第30屆金曲獎最佳演唱組合獎的Vast & Hazy輪番演出。

觀光局提醒，原創手作攤位更特別邀集許多寵物相關的手作物品及零食，也別忘了帶家裡的狗狗貓貓一起來參加。

此外，霓虹派對2.0旁的愛河，目前為搭配台灣燈會，進行光環境優化，範圍涵蓋愛河週遭的大港橋到建國橋等6座橋體，晚上坐在愛河邊觀看燈光秀，絕對浪漫爆錶。

再沿著愛河往下游走，晚上6點半-10點（每半點、整點一場）更有在高雄流行音樂中心的全台最大耶誕光影秀，營造出海港城市獨有氣氛的耶誕派對。

人氣胖奇熱狗堡Punch Hotdog。（記者葛祐豪翻攝）

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