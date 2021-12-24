高雄大遠百蟬聯9年「地王」 楠梓台因積電加持漲很大

高雄大遠百連九年當高雄「地王」。（記者葛祐豪攝）

2021/12/24 20:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市地政局今發布明年度公告土地現值平均調幅2.01％、公告地價平均調幅1.84％，本市最高地價區段仍為大遠百，已第9年蟬聯，公告土地現值上漲區部分，楠梓區受惠台積電進駐利多消息，漲幅4.08%為全市最高區域。

市府說明，111年公告土地現值全市平均調幅為2.01%，占一般正常交易價格比為90.56%；公告地價平均調幅則為1.84%，占一般正常交易價格比為23.57%。

綜觀本年度房地產市場發展，上半年受新冠肺炎疫情影響，整體交易呈現暫緩趨勢；下半年疫情受控制，且利率維持低點、市場資金亦仍屬充沛，房地產交易轉為熱絡。

另本市今年受惠多項重大建設陸續完工，整體不動產交易呈現量增價穩趨勢，在資料蒐集期間（109年9月2日至110年9月1日），本市買賣移轉件數為50,690件，較上期增加8,943件、約21.42%，故111年公告土地現值為微幅上漲。

統計全市111年地價區段數共有11146個，公告土地現值上漲區段數有4642個，占總區段數41.65%，各行政區漲幅前五名分別為楠梓區4.08%、前鎮區3.28%、橋頭區3.10%、仁武區3.04%及岡山區2.55%。

公告地價上漲區段數有2,677個，占總區段數24.02%，各行政區漲幅前五名分別為仁武區4.58%、橋頭區4.47%、楠梓區4.20%、岡山區3.68%及前鎮區3.00%。

市府指出，111年本市最高地價區段仍為位於南高雄中山二路、三多四路口的大遠百百貨，連續第9年蟬聯，公告土地現值為每平方公尺57萬5千元，較110年上漲5千元，公告地價為每平方公尺9萬6千元，較109年上漲3千元。

高市地政局長陳冠福表示，111年公告土地現值調整暨重新規定地價作業，主要在於合理反應地價並提升全市地價均衡性及公平性，調整作業均經過各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊彙整估計而成，調整結果將於111年1月1日公告，民眾可於本府地政局網站（http://landp.kcg.gov.tw）查詢或逕赴本市各地政事務所查閱。

依本市稅捐稽徵處110年開徵地價稅統計資料，本市繳納地價稅約99萬戶數中，有50.34%為自用住宅用地戶數及47.49%為一般土地第1級稅率戶數（總計約97.83%），以公告地價平均漲幅1.84%計算，自用住宅及一般土地第1級稅率平均每戶每年將分別增加地價稅25元及79元，本市111年公告地價調整情形，對大部分民眾地價稅負擔影響應屬微幅。

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