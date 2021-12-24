冬鄉小廚、老娘鍋 奪下2021大港吃鍋「鍋王」

大港吃鍋各家優秀業者與評審共同推廣高雄鍋物。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/24 14:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市2021大港吃鍋經激烈網路票選、鍋物達人及專業評審接力品嘗各家鍋物料理，今由擔任評審長的美食家胡天蘭與觀光局長周玲妏親自揭曉，分別由「冬鄉小廚」及「老娘鍋」，奪得共鍋組及個人鍋組大港鍋王殊榮。

現場同時頒布特優賞、美味賞，肯定入圍第2階段評選的店家，帶民眾看到了高雄豐富、多元的各式火鍋，也歡迎大家從耶誕節、跨年、五月天演唱會到明年2022台灣燈會，一起到高雄吃火鍋看表演、吃好吃滿。

觀光局指出，這次活動受到民眾及店家們熱情支持，店家在競賽過程中，均卯足全力，就是要讓大家看到高雄的熱情與多元豐富的新鮮在地食材。

這次特地邀請全台知名美食評論家胡天蘭老師擔任評審長，她回顧之前到高雄會想到冰品、甜點，尤其是海鮮，這幾天在高雄對於各家業者用心烹製出不同的美味，令她印象非常深刻，邀請大家在這季節來體會高雄的美味與熱情，且來高雄一定要吃火鍋。

胡天蘭說，這次她發現太多只有在高雄才吃得到的食材跟火鍋料理，也勉勵所有業者入圍就是得獎，大家都要繼續精進，不管有沒有得獎，都要把經營做到最好，客人就會給你們最實質的回饋，也要讓高雄的火鍋推向國際。

觀光局長周玲妏表示，感謝高市鍋物店家熱烈參與，也很榮幸在耶誕節前夕跟美食天后胡天蘭老師共同揭曉高雄鍋王並公布優秀店家，邀請大家可以從今天開始，尋找大家心中理想的那一鍋，也希望高雄美味的鍋物店家們，明年能夠躍上《米其林指南》。

這次共鍋組鍋王「冬鄉小廚」及個人鍋組鍋王「老娘鍋」水準都很高，冬鄉小廚創店於1999年，源自祖籍遼寧的白家老奶奶精湛廚藝，致力傳承熱坑邊上的道地東北家鄉味，將北方美食巧妙融合眷村家常菜與御廚珍饌。

9月才開幕的老娘鍋，以黑馬之姿搶下個人組鍋王，但其家族已經營團膳40餘年，深知飲食業以健康、安全、衛生為首要，全系列湯底、醬汁皆親自調製，是媽媽照顧孩子的心情延伸。

觀光局表示，目前中北部已有6家鍋物餐廳獲米其林指南推介餐廳，此次大港吃鍋活動的報名商店家，高雄可奪得必比登推介的鍋物餐廳、應遠超過這數字，提醒民眾可把握這次鍋物活動的機會先嚐為快，避免餐廳榮膺米其林光環後，大排長龍難以預約。

更多最新資訊請至活動官網或高雄旅遊網查詢。

2021大港吃鍋「共鍋組」鍋王-冬鄉小廚。（記者王榮祥翻攝）

:2021大港吃鍋「個人鍋組」鍋王-老娘鍋。（記者王榮祥翻攝）

評審長胡天蘭老師講評，並勉勵業者精益求精，共同共好，把高雄的特色鍋物推向國際。（記者王榮祥翻攝）

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