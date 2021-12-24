讓城市發光！高雄火車站商圈、公園路綠帶夜晚齊「點亮」

緊鄰駁二特區的公園路綠帶被點亮。（高市府提供）

2021/12/24 13:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕2022台灣燈會在高雄啟動耶誕主燈，引發民眾熱烈迴響，市府同步將高雄車站周邊商圈、及鄰近駁二的公園路綠帶一起「點亮」，透過光環境營造，翻轉城市空間與節慶活動的思考與想像。

市長陳其邁今表示，為迎接台灣燈會，市府從愛河智慧燈光改造、耶誕主燈展演，到本次針對高雄車站南北向道路中山、博愛路行道樹，及鹽埕區公園二路所打造之光影廊道，將光進行不同載體、不同形式的運用。

除重新定義和思考燈光與城市之間的可能性外，也希冀未來持續帶動城市空間美學改造，將設計、城市治理、燈光環境美學的概念持續導入台灣燈會。

副市長史哲說，為讓民眾感受濃厚節慶氛圍，在「城市中軸線」的高雄車站周遭道路及鹽埕區公園二路沿路綠帶，規劃以環保能重複運用的照樹燈具佈置點亮路樹。

其中，高雄車站規劃為城市南北縱軸端點，不管在實質空間布置或是市民精神記憶，高雄車站都是這個城市的樞紐，如今舊高雄車站重回中軸線，採低光源、高質感燈飾妝點中山及博愛路更顯其意義。

經發局長廖泰翔指出，本次點燈以高雄車站周邊光環境來營造出異國景觀風貌，重塑高雄印象，不僅保護原有面貌，也營造出更豐富的視覺體驗。

因考慮到這兩處路段車流量大、商家林立，原本燈光顏色混雜，設計重點在關閉人行道光源以減少光害，增加暖色系為主燈飾，達到渲染沿路整體性氛圍，讓周邊光環境融入商圈，增添不少色彩。

廖泰翔說，舊高雄車站回歸與定位後，不僅縫合城市紋理，更將逐步帶動周邊包括南華、後驛、大連及長明等商圈發展，加上市府已陸續完成綠園道改建、沿線建物彩妝行動計畫等，經發局在將至的耶誕節至明年台灣燈會期間，透過「點亮城市中軸線計畫」串連，可望提升商圈經營能量，進一步吸引消費前往，逐步完成「高雄表參道計畫」。

文化局長王文翠表示，愛河灣作為耶誕主燈展演主場域，這次也針對鄰近的公園二路沿岸綠帶進行整體光環境營造，全長約1.2公里，透過照樹燈色彩妝點，讓行人有如進入魔幻森林般的異想世界，不用出國就能感受跟柏林燈節相同浪漫光影氛圍，希望讓市民朋友一路從耶誕節到2022台灣燈會期間，都能感受到歡樂的節慶氛圍。

經發局說明，「高市府規劃的中山、博愛路及公園路點燈活動，23日起持續至明（2022）年2月28日止，其中中山、博愛路點燈時間為每日下午17時30分至隔日上午6時；公園二路光影廊道則為每日下午17時30分至24時，邀請民眾在夜晚到現場漫步於光影廊道中，感受獨特的耶誕及跨年氣氛。

高雄火車站前夜景。（高市府提供）

高雄火車站前點燈街景。（高市府提供）

高雄公園路綠帶光景。（高市府提供）

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