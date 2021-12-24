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    1雙鞋1個夢！ 高雄福山國小捐300雙鞋到非洲

    高雄市福山國小學童在耶誕夜這天，要將募集到的300雙舊鞋要送到非洲。（記者許麗娟攝）

    高雄市福山國小學童在耶誕夜這天，要將募集到的300雙舊鞋要送到非洲。（記者許麗娟攝）

    2021/12/24 11:38

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為響應國際「舊鞋救命」活動，讓非洲貧困孩童免因赤腳受沙蚤的威脅，高雄市福山國小學童今（24日）在耶誕夜當天，全校募集300雙刷洗過的舊鞋送給「舊鞋救命國際基督關懷協會」，希望讓每雙鞋都能懷著小小的愛心，給予非洲孩童穿鞋在大地上自由奔跑的夢想。

    福山國小校長李進士指出，資優班教師團隊將「傳遞幸福傳遞愛」課程融入聯合國永續發展目標，帶領學生共同籌劃了「同心鞋力．拯救生命」的募鞋活動，16位資優班學生分別到全校各班及利用升旗時間向全校師生說明活動內容，12月15日捐鞋起跑第1天，短短半個小時便達到募集300雙舊鞋的目標，不少學生都捐出自己最喜愛的鞋子，而資優班學生也運用課堂所學的雷切軟體設計和製作杯墊，送給捐鞋小朋友做為愛心小禮。

    資優班學生表示，非洲的赤貧地區，有許多孩子沒有鞋子穿，若赤腳受傷，沙蚤在他們腳上的傷口產卵，導致腳部潰爛，甚至死亡，1雙舊鞋就有機會幫助1位非洲國家的小朋友健康上學與生活。

    為讓愛心能發揮作用，所有募集到的舊鞋都由學生們細心檢查、分類和清洗整理，許多小朋友平時在家可能還沒洗過鞋，卻捲起袖子、戴著手套、拿著牙刷，用心彎腰刷洗舊鞋，要讓舊鞋像新鞋般滿懷心意送到非洲。

    福山國小資優班學生代表將整理過的舊鞋送給舊鞋救命國際基督關懷協會。（記者許麗娟攝）

    福山國小資優班學生代表將整理過的舊鞋送給舊鞋救命國際基督關懷協會。（記者許麗娟攝）

    每雙捐贈的舊鞋，都經過學童們重新分整理、分類和洗刷乾淨，才算合格。（記者許麗娟攝）

    每雙捐贈的舊鞋，都經過學童們重新分整理、分類和洗刷乾淨，才算合格。（記者許麗娟攝）

    福山國小6年級學生張鈞甯（中）設計了雷射杯墊，送給捐出舊鞋的每位同學，圖左為校長李進士、右為老師陳姳蓁。（記者許麗娟攝）

    福山國小6年級學生張鈞甯（中）設計了雷射杯墊，送給捐出舊鞋的每位同學，圖左為校長李進士、右為老師陳姳蓁。（記者許麗娟攝）

    高雄市左營區福山國小學童發揮愛心，送舊鞋到非洲。（記者許麗娟攝）

    高雄市左營區福山國小學童發揮愛心，送舊鞋到非洲。（記者許麗娟攝）

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