朱立倫傳挑戰高雄市長？ 基進：朱若來一定會帶國民黨墜政治深淵

國民黨主席朱立倫傳出可能挑戰高雄市長，圖為朱立倫日前在高雄宣講公投四個都同意場景。（記者王榮祥攝）

2021/12/24 10:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席朱立倫傳出有意參選高雄市長、提振國民黨士氣；台灣基進新聞部副主任陳子瑜直言，朱主席若來選高雄，一定會帶著國民黨墜入政治深淵。

陳子瑜從幾個因素來分析朱立倫若參選高雄市長、可能發生的情況：

一、經過韓國瑜事件，高雄市民非常痛恨沒有「在地忠誠」的政治人物；朱立倫當新北 市長時反對核四，當國民黨主席時力推重啟核四，毫無對於地方的政治忠誠。

二、四大公投案後，戰鬥藍趙少康一席「高雄人逼全台吃萊豬」的言論，除了激怒高雄 人之外，朱立倫作為黨主席，沒有任何制止或譴責趙少康的意思，形同不沾鍋的默 認，也被視為趙少康同路人。

三、中二補選還在進行，此刻傳出朱立倫有意佈局高雄，顯然會引來「不務正業」的質 疑，一旦補選國民黨失利，朱立倫就會罪加一等，還沒正式宣布參選高雄，就先蒙 上一朵烏雲。

四、朱立倫原先的「理性」人設和高雄市長陳其邁高度重疊，但陳其邁一年多任期已成 功推動台積電、英特格、默克、三井集團等國際大廠投資，有實質的政績；反觀朱 立倫，就任公職時留給選民的印象是「棒球場蓋錯邊」、「剪綵王」，相比之下顯 然遜色不少。

五、朱立倫現在的「民粹」人設，走深藍意識形態，對於目前只想要全力推動市政、衝 刺經濟的高雄市民來說，要看政治鬧劇，鎖定前市長韓國瑜就可以了，不需要朱立 倫自己在高雄演一齣，浪費大家時間。

六、高雄人欣賞的是「一生懸命」、「大格局敢說話」的政治人物，號稱「政壇精算師 」、「換柱推手」的朱立倫，根本不是高雄人的菜。

朱立倫傳出可能參選高雄市長？台灣基進新聞部副主任陳子瑜評論如果屬實，將待國民黨墜入政治深淵。（記者王榮祥翻攝）

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