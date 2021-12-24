2022高雄跨年版演唱會將於12月25、26、31日及明年1月1日在高雄國家體育場登場。（資料照，相信音樂提供）

2021/12/24 10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕五月天「好好好想見到你」2022高雄跨年版演唱會將於12月25、26、31日及明年1月1日在高雄國家體育場登場，目前4場門票均已銷售一空，高市府也規劃一連串交通管制措施，並提醒粉絲「開車想都別想」。

由於五月天演唱會每場為3萬7千人，4場共計14萬8千人會湧入國家體育場周邊，高市府交通局和市警局交通隊規劃出相關管制措施，提醒粉絲們善加利用，以免趕不上演唱會，或是散場時無法順利離開。

高市病指出，世運大道在12月25、26日、1月1日這三天，從下午2點管制到深夜11點半，12月31日則是自下午4點起管制到隔天凌晨2點半；捷運系統在12月25、26日、1月1日全系統維持原營運時間，12月31日延長營運時間至凌晨2點半，並視人潮疏散狀況延長末班車營運時間。

接駁公車則是在進場前1個小時開始營運，散場時營運至疏運完畢，行駛路線為台鐵新左營站至會場，乘車區為「台鐵新左營站（捷運2號出口）」、「新左營站前停車場南側」、「世運大道南側（近左楠路口）」，歡迎粉絲多加利用。

市府更提醒粉絲「開車想都別想」，會場周邊將不提供小客車停放場域，機車族粉絲可選擇把愛車停在軍校路（世運大道-海功路段），該路段將開放紅線、汽車停車格，於管制時段作為機車臨時停車場，還有捷運世運站周邊機車停車格可供機車停放，其餘人行道均禁止停車，交通大隊將會加強拖吊取締。

跨年瘋五月天看過來，高市府提醒粉絲「開車想都別想」（記者黃佳琳翻攝）

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