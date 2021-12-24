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    首頁　>　高雄市

    被路人規勸戴口罩 他譙三字經判罰8千元

    高男一名男子在路邊脫口罩抽菸害人心驚驚，路人好心提醒竟被罵三字經。示意圖。（資料照）

    高男一名男子在路邊脫口罩抽菸害人心驚驚，路人好心提醒竟被罵三字經。示意圖。（資料照）

    2021/12/24 10:03

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年6月，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情拉警報，全國進入三級警戒，國人外出都要配戴口罩，違者可罰3千元以上、1萬5千元元以下罰鍰。高雄胡姓男子某天到早餐店吃完早餐後，竟直接在店門口脫下口罩抽菸，路人勸他「你的口罩脫下來我會怕」，被胡男怒罵三字經，法官依公然侮辱罪判罰8千元。

    判決指出，今年6月1日上午5點多，胡姓男子在高雄市三民區一家早餐店前脫下口罩抽菸，楊姓路人見狀，上前規勸他把口罩戴好，還說了一句「你的口罩脫下來我會怕」，胡男不滿被指正，竟脫口罵他「操x媽」。

    楊男見對方不理性，拿出手機開始錄影蒐證，胡見狀後轉身離去，再罵一句 「你這個瘋子」，雙方未再發生進一步衝突；楊男拿著影片前往警局提告，胡男到案後否認有罵人，但因事證明確被檢方起訴。

    高雄地院審理時，楊改口說自己只有罵對方「你這個瘋子」，沒有罵三字經，但法官認為，罵人「瘋子」同樣會讓人感到名譽貶損，且防疫期間，每個人都要遵守外出戴口罩的禁令，胡男卻不顧他人好心提醒，反而用言語辱罵他人，考量他沒有前科，因此判罰他8千元，可上訴。

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