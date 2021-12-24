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    首頁　>　高雄市

    高流跨年加碼魏如萱、米莎 金曲雙歌后接續嗨唱

    高流舞台讓民眾驚艷稱「瞬間來到雪梨、紐約」。（記者黃旭磊攝）

    高流舞台讓民眾驚艷稱「瞬間來到雪梨、紐約」。（記者黃旭磊攝）

    2021/12/24 09:25

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄跨年高流舞台將由金曲獎歌后魏如萱壓軸登場，客語金曲歌后米莎搭配大竹研吉他全新編曲，陪伴上萬粉絲在寒冬中迎接2022年。

    高雄流行音樂中心剛啟動2022台灣燈會會前會耶誕主燈，絢爛海上連動燈光綿延愛河灣7公里，全台最大光影展演舞台照亮夜空，在場民眾驚艷感動稱「瞬間來到雪梨、紐約國際海港城市」，展演持續到明年元月2日，而跨年演唱會於下週五（31日）晚間接續登場，舞台主持人蔡昌憲、瑪麗宣布，31屆金曲獎國語歌后魏如萱帶來超過40分鐘表演，而同屆最佳客語專輯與歌手獎米莎演唱特別版「海鵝」，由金音獎最佳樂手大竹研吉他全新編曲。

    魏如萱今天表示，睽違5年再到高雄跨年，開心又期待，將與樂團共演不讓粉絲失望，而過去一年走過疫情，很珍惜相聚時光，希望歌迷戴好口罩，一起出門吶喊「新年快樂」。

    倒數跨年後，舞台由魏如萱壓軸、「金曲金馬原創歌曲嘻哈才子」李英宏、Leo王、「全能創作才子」蕭秉治、「新生代樂團」吾橋有水、「金曲創作型樂團」棉花糖、「雙主唱樂團」Crispy脆樂團、「金馬獎最佳原創電影音樂獎得主」法蘭、米莎輪番登場。

    多屆金曲奬得主Leo王首次在高流開唱，他説，從小在高雄長大，特別喜歡鹽埕區孕育樂團表演，「大港開唱就在鹽埕，對我來講，那裡就是一切」，跨年將為歌迷帶來「白飯」、「快樂的甘蔗人」等5首歌曲。

    魏如萱拜託歌迷戴好口罩，出門吶喊「新年快樂」。（高流提供）

    魏如萱拜託歌迷戴好口罩，出門吶喊「新年快樂」。（高流提供）

    米莎（左）將演唱大竹研吉他全新編曲。（高流提供）

    米莎（左）將演唱大竹研吉他全新編曲。（高流提供）

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