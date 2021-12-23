全國首座臨海污水暨再生水廠、全國首創污水高級測試中心完工

全國首座臨海污水處理廠暨再生水廠完工。（記者陳文嬋攝）

2021/12/23 23:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市全國首座臨海污水暨再生水廠完工，加上全國首創污水高級測試中心，將持續扮演產業領頭羊，並推動岡橋、楠梓再生水廠，目前已完成可行性評估，將爭取中央經費補助，力拚2026年、2027年供水。

高雄市水利局打造全國首座鳳山溪再生水廠，今年百年大旱成為產業救命水，近來再完成臨海污水處理廠暨再生水廠，總經費45.52億元，每日處理5.5萬噸污水量，生產3.3萬頓再生水，已開始供應產業使用。

值得一提的是，全國首創污水高級測試中心提供產業研發測試平台，提供國內水處理技術，建構污水處理技術資料庫，提供政府相關研究單位使用。

此外，由於臨海污水區初期接管率低，無法滿足再生水水源需求，水利局從高雄污水區跨域取水，深入凱旋路主幹管地下10多米，於主幹管中間穿鑿取水，克服困難破管取水艱辛。

工程也將先進BIM技術導入廠區興建過程，以AR、VR進行4D檢視工程，減少施工與設計差異，副市長林欽榮肯定技術突破，將運用在市府更多公共建設。

水利局說，臨海廠未來推動再生水二期工程，整體日供水量將達6萬噸，提供經濟部工業局新材料循環產業園區產業用水，加上鳳山廠共可達10.5萬噸，結合未來楠梓廠7萬噸、岡橋廠3萬噸，每天可供20.5萬噸再生水，達到目前產業用水的一半。

全國首創污水高級測試中心。（記者陳文嬋攝）

薄膜除鹽RO處理設備。（記者陳文嬋攝）

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