「大港吃鍋」競爭激烈 美食家胡天蘭明揭曉「2021港都鍋王」

2021大港吃鍋競爭激烈，明天將由美食家胡天蘭親自揭曉。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/23 23:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕2021港都鍋王呼之欲出！高雄市觀光局舉辦的「2021大港吃鍋」，專業評審團進入最終逐家品嚐評分，將明（24）日發布「共鍋組」、「個人組」特優、佳作及入圍賞等獎項，由全國知名美食家胡天蘭老師親自揭曉。

胡天蘭表示，來到熱情的城市高雄，一定要圍爐吃鍋，美濃白玉蘿蔔、甲仙芋頭及永安龍膽石斑等高雄在地食材，可在這次大港吃鍋許多參賽店家品嚐的到，能夠享受這些美味，真的是人生至樂，「大港吃鍋鍋王明天就由我來揭曉！」

「2021大港吃鍋」特別邀請榮獲2020、2021台中米其林餐盤-富彩軒私房粵菜創辦人胡佳曙擔任評審，他表示此次評審深深感受各式鍋物樣貌匯聚於高雄這個城市，不論是台式、日式、廣式等，其多樣性之廣、風味之佳，新舊交融，讓人驚艷再三。

而評比時深怕因個人喜好或狀態不同欠缺平準，因此都是客觀對每一家對推敲再三，整個評審過程感到愉悅振奮，是段難忘的記憶。

評審之一的美食作家葉盛耀則指出，暖呼呼的鍋物在低溫冬天吃起來格外對味，因為湯頭多元，能符合每個人的喜好，民眾接受度相當高；他提到高雄物產相當豐富，這些好食材在千滋百味的湯鍋裡，簡單燙煮就能帶出那令人感動的好滋味。

評審「Evan夢遊世界」美食旅遊部落客劉玧希說，透過這次評比發現高雄許多美味且有深度的鍋物店，店家無論是在食材還是環境等等，都相當用心，甚至許多店家使用高雄在地食材烹飪，可在享受美食的同時，也推廣高雄在地食材的美好！

觀光局進一步說明，明（24）日將公布「個人鍋組」、「共鍋組」高雄鍋物大王各1間，並頒發特優、佳作及入圍賞等獎項，希望獲獎鍋物店家能登上米其林評鑑相關獎項的榮耀，期待用高雄強大的「食」力，吸引更多喜愛美食的民眾來高雄旅遊觀光。

更多最新資訊請至活動官網或高雄旅遊網查詢。

高市觀光局舉辦的「2021大港吃鍋」，委託專業評審團進入最終逐家品嚐評分。（記者王榮祥翻攝）

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