高雄城中城變更都計說明會民眾意見多 都發局：尊重民意

城中城變更都計說明會上民眾意見多，高市都發局強調尊重民意、錄案參考（記者王榮祥翻攝）

2021/12/23 20:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府推動城中城公益性跨區區段徵收與都市計畫變更，今依程序招開都市計畫說明會，與會民眾對徵收、都計內容多有疑慮，市府則強調會尊重各種意見，都會錄案供都市計畫委員會審議時參考。

針對都市計畫變更程序，高市府已於12月6日公開展覽變更草案，今日舉辦都市計畫說明會；依都市計畫法規定，公展期間任何公民或團體都能表達意見，市府尊重民眾所提意見，均將錄案納供都市計畫委員會審議參考。

市府指出，今日說明會由都發局、地政局派員說明，現場超過百位城中城住戶及周邊居民出席，主要關心區段徵收補償標準、補償費何時發放、社會住宅可否延長租金及提供更優惠的租金，及善款發放時程及公平性。

都發局長吳文彥表示，城中城經三大公會鑑定危樓，工務局已於12月16日動工拆除，地政局經由密集溝通，已取得逾8成土地所有權人同意，故接續辦理都市計畫迅行變更及跨區區段徵收作業，同步進行公園設計，增補鹽埕舊市區公園綠地之不足，提供周邊居民更優質的開放空間及公共服務，並帶動舊市區更新發展。

地政局指出，有關跨區區段徵收補償方案，有土地者可選擇領取現金補償、或領回抵價地；選擇領現金者，土地以市價補償；選擇領回抵價地者，可領回舊七賢國中可建築土地，抵價地比例為50%。

另持有房屋者，將以建物重建價格每坪11.4萬元發放救濟金，高於原來每坪2萬到2.5萬元的殘值。

對於善款相關意見，社會局說明，醫療費用、旅館安置費用、及搬家費用均已由善款全額支付；傷者慰助金、租屋依親補助及安心計畫補助也都已撥發完畢，罹難者慰問金除特殊因素外，亦均已撥發完畢。

針對舊七賢國中臨近部分居民不滿公展草案未先與民眾溝通，都發局表示未來公益性區段徵收除保障所有權人權益外，也會由國家住都中心出資30億興建600戶社會住宅、1500坪開放給周邊居民使用的社福設施，及1000坪青年共創空間，創造當地就業機會；都發局亦將擇期與舊七賢國中鄰近居民溝通，共同協力打造優質生活環境。

市府強調，將持續與舊七賢國中在地里長及周邊社區大樓居民說明溝通，在工程規劃設計上也會協調國家住都中心，提供最優質之社服設施、青創空間等公共服務，透過持續溝通期能為發展密集的舊城區，注入綠意與新風貌，促進都市新活力。

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