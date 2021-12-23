李眉蓁批立院民進黨團鴨霸 黃偵琳：自己鬍子刮了嗎？

民進黨高市議員擬參選人黃偵琳，痛批國民黨阻撓預算、建設。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/23 19:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市議員李眉蓁批評綠營將總預算逕付二讀嚴重違反程序，全面執政卻這樣鴨霸！民進黨高市議員擬參選人黃偵琳反嗆刮別人鬍子前、自己鬍子剃了嗎？指韓國瑜當時缺席議會，藍營將總預算一毛不刪逕付二讀。

李眉蓁臉書全文：

李眉蓁今表示，立法院在民進黨多數狹持下，直接將中央政府總預算從各委員會抽出逕付二讀，嚴重違法民主程序，直接沒收在野黨監督權力；如果全面執政就可這樣鴨霸，那以後預算都不用審了，全部都給民進黨做決定就好？

同選區的黃偵琳趁機反擊，「刮別人鬍子前、先看看自己鬍子剃了嗎」？她提醒李眉蓁，「你是忘記了？還是害怕想起來」，說到在院內以多數強行通過或阻撓建設及預算，國民黨可是始祖。

黃偵琳臉書全文：

她舉高雄為例，除了2014那次選舉，高雄市議會長期都是國民黨過半，記得2019年前市長韓國瑜請假去酸宗桶，不赴議會負責報告預算，當時多數暴力的國民黨團，一毛不刪的直接將總預算逕付二讀！曾經同意此表決的你，竟然還敢說嘴？

黃偵琳指出，況且明年度高市總預算仍躺在高市議會被刁難，當初因國民黨阻擋付委，最後趕不及在定期會閉會前排入議程，只能加開臨時會審查，在無法審預算期間，國民黨議員薪水照領、占著茅坑不拉屎！

她批評市政預算不審卻在臉書檢討中央，國民黨所謂的戰鬥藍、對戰的根本是高雄市民，阻撓預算、阻撓建設，為自己政治前途作秀；代議士可監督市政，對於預算有意見，可以提出可以修正，但身為議員、不審預算就應該滾蛋！

黃偵琳公開呼籲，明年一起下架國民黨薪水小偷，讓願意做事的新人共同挺進議會！

國民黨高市議員李眉蓁批評民進黨立院黨團將總預算逕付二讀、違反民主程序。（記者王榮祥翻攝）

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