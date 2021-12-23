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    手刀預約！藤枝森林遊樂區12/31開園 門票半價日限500人

    藤枝園區有南台灣「小溪頭」稱號。（資料照）

    藤枝園區有南台灣「小溪頭」稱號。（資料照）

    2021/12/23 18:55

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕位於高雄市桃源區藤枝國家森林遊樂區有南台灣「小溪頭」稱號，12月31日調適性開園，維持每天500名遊客，門票半價60元優惠到明年2月15日，迎接遊客參與桃源區櫻花季。

    屏東林區管理處副處長朱木生今天說，積極搶修聯外毀損路段並提升安全性，並與桃源區公所、茂林風景區管理處及在地部落、社區發展協會、民意代表及地主達成調整營運模式開園，歡迎遊客上山沐浴芬多精。

    遊客每天至多500人需事先預約，初期只開放秋海棠、西施花、樹海和雲杉等4條步道，規劃在土壠灣親水公園、二集團部落及櫻花公園接駁站點，提供生態遊程規劃服務。

    聚寶來景觀休憩餐飲業者蔡先生說，沿線紫斑蝶大量出現在荖濃溪支流溪谷，直到春天北返，而12月「聖誕白雪」盛開，明年元月7日賴家古厝、吳家梅園可賞梅花。

    高雄市六龜觀光休閒協會及寶山社區發展協會指出，12月27日中午12點開放15日後的300名遊客入園預約（預約網站：https://tj.forest.gov.tw/ ，每個身份證字號可預約5人入園，另120個名額接駁遊程遊客及80名部落遊程遊客，請洽協會（07-6883088）登記。

    南台灣「小溪頭」藤枝跨年開園。（記者黃旭磊攝）

    南台灣「小溪頭」藤枝跨年開園。（記者黃旭磊攝）

    從藤枝眺望荖濃溪谷，景色宜人。（記者黃旭磊攝）

    從藤枝眺望荖濃溪谷，景色宜人。（記者黃旭磊攝）

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