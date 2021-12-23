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    台電傳採購涉貪弊案 修護處專員等4人被羈押

    台電傳採購涉貪弊案，修護處專員等4人被收押。（資料照）

    台電傳採購涉貪弊案，修護處專員等4人被收押。（資料照）

    2021/12/23 17:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕台電修護處洪姓專員以限制性招標，護航油機工業股份有限公司取得台電1億多元車床機台標案，從中牟取數百萬元賄款，檢廉發動搜索帶回17人到案說明，洪姓專員和油機公司王姓總經理、張姓副理及郭姓代理商涉貪污、偽造文書等罪，被檢方聲押獲准。

    檢廉指出，油機公司王姓總經理（55歲）、張姓副理（41歲）為出清油機公司庫存之6米立式車床、2米半中型立式車床機台，透過郭姓代理商（47歲）協助，結識台電修護處洪姓專員（38歲）。

    3方商議後，由洪姓專員以限制廠商資格、制定特殊產品規格等綁標方式，於2019年3月、10月間陸續辦理6米立式車床、2米半中型立式車床機台2件標案的招標作業，2件標案都是為油機公司量身訂做，導致第一次招標流標，第二次招標，也只有油機公司1家投標，油機公司順利以1億560萬餘元得標2件標案。

    油機公司收受台電修護處核撥的工程款後，郭姓代理商與王王姓總經理議定行賄款共計600萬元，並開立支票交予郭姓代理商兌現；而王、張為核銷行賄款項，共謀以假買賣開立不實發票給油機公司，再由油機公司會計人員製作不實會計帳目掩飾犯行。

    檢廉獲報展開追查，21日上午指揮專案小組，持搜索票至台電公司電力修護處、公司及住居所共12處執行搜索，並通知被告11人及證人6人到案說明，洪姓專員和油機公司王姓總經理、張姓副理及郭姓代理商涉貪污、偽造文書等罪，被檢方聲押獲准。

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