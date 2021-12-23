趙少康扯「高雄人逼全台吃萊豬」 補教名師呂捷指出關鍵狂打臉

「戰鬥藍」領袖趙少康稱「高雄人逼全台灣人吃萊豬」。對此，補教名師呂捷（見圖）要求趙少康收回這句話。（資料照）

2021/12/23 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康日前分析公投結果，稱「高雄人逼全台灣人吃萊豬」。對此，補教名師呂捷以高雄人的身分發表公開信，要求趙少康收回這句話，直言趙少康痛恨民進黨到「凡是民進黨的主張必拚命反對」，「拚的不是是非，而是您這位黨國大老、政治金童的面子」。

「這句話不但是對立、更是撕裂！」呂捷今（23）日透過臉書發文直言，趙少康痛恨民進黨的程度到，凡是民進黨的主張就杯葛、就反對、就抵制，甚至恨到連沒有跟他一起恨的人就是「其罪當誅」，呂捷批評，「您這已經不是黨國思想，是帝制思維」。

呂捷再指出，「趙董不要以為去投不同意票的都是『綠』的，他們或許是『台』!而『台』並不等於『綠』…不然民進黨的政黨支持度不會只有27.1%…但您的『藍』已經漸漸的離『台』索居了！」

呂捷繼續說，民眾投出反對票的理由很簡單，「台灣過往在國際上遭到孤立，同意讓美國的萊豬進口有機會為台灣換取更大的國際空間」，「投不同意票的人不是喜歡吃萊豬、想吃萊豬，就算科學證明一般日常的食用量，對人體並不會產生傷害……你依舊可以不吃、不買，因為我們有得選擇。」

呂捷也對趙少康喊話：「您拚的不是是非，而是面子，拚的是您這位黨國大老、政治金童的面子，拚的是戰鬥藍領袖的影響力！」

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