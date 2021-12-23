經發之夜辣妹帶動熱舞未帶罩？ 高市衛生局要查

網傳高雄市經濟發展協會18日舉辦經發之夜活動影片，影片先前被指「加入民進黨求得一官半職，就有享不完的榮華富貴」等內容，經台灣事實查核中心查證為民間自行舉辦活動。（圖翻攝自臉書粉專「TFC 台灣事實查核中心」）

2021/12/23 16:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕網傳高雄市經濟發展協會18日舉辦經發之夜活動影片，用餐場合中，主持人加上多名穿著火辣的辣妹帶動，多人起身一同熱舞，但因未戴口罩被質疑違返防疫規定。高雄市衛生局表示，將請活動主辦單位陳述意見，釐清活動內容與相關細節，並依據事實後續辦理。

衛生局重申，目前疫情仍維持二級警戒，根據中央疫情指揮中心及高雄市疫情流行中心規定，於餐飲業唱歌、飲食、室內拍攝個人或團體照時得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩，以維護自身健康。

該影片在社群平台傳出時，先被有心人士發文誤導「加入民進黨求得一官半職，就有享不完的榮華富貴」、「蔡政府官員民代們圍繞著美女辣妹真是精采性福，這些揮霍著民脂民膏的人民血汗納稅錢，天理何在？對得起貧窮百姓嗎？」

但經台灣事實查核中心查核為錯誤訊息，該活動是由高雄市地方企業協會舉辦的會員晚會活動，不是由地方政府或特定政黨舉辦。至於活動中群體熱舞是否違返防疫規定，衛生局將調查釐清。

高雄市經濟發展協會則發聲明，指出18日召開年度會員大會，與會成員及來賓並無公眾人物或政治人物，為純粹協會內部的餐敘及會議活動。當天現場參與的會員或來賓都有量測體溫及實名登記，會議過程中也都有配戴口罩，直到用餐時為方便用餐因此未配戴。

另外，嗣後因唱歌老師及舞者們帶動現場氣氛，部分參與的會員或來賓離開座位雖有攜帶口罩但未正確配戴，此部分是否有違反防疫相關規定，目前與衛生局聯繫確認中，若有違反相關規定，誠摯表達歉意，往後會更加注意相關防疫規範。

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