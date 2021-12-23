拿出院長送的「那一支」 陳其邁公布高雄居住正義4方案

陳其邁今秀出院長送的「那一支」，介紹高雄推動居住正義四大措施。（記者李惠洲攝）

2021/12/23 16:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今特地秀出蘇院長送的「那一根」，在社宅動土典禮中、公布高雄推動居住正義4大方案，包括日前公布的囤房稅、今天的社宅，還有首購房屋低利貸款及條件更寬的租金補貼。

特別是社宅完工前的過渡期，市府針對年輕族群設計條件更寬的租金補貼，納入本人與配偶在「高市」無自有住宅（原案為全國）、每人每月平均所得低於最低生活費3倍、約40023元（原案33353），符合條件且有承租事實者，即可申請，區分單身、青年已婚、青年育兒家庭等類型，預估可增加1萬戶受惠。

陳其邁今上午出席國家住宅及都市更新中心、在高雄第4處社會住宅「明仁好室」動土典禮，偕同內政部次長陳宗彥、住都中心執行長黃景茂，與營建署等機關代表，一起推動高雄繼續朝1萬戶社宅目標邁進。

陳其邁強調，社宅是蔡英文總統2016年就開始推動的重大政策，他稱讚社宅絕對是一個好政策，地方全力配合，要讓年輕朋友、弱勢族群在居住上獲得保障。

他舉明仁好室的地點為例，指出這裡是眾所皆知、高雄市區的黃金地帶，代表市府對居住保障的落實，且基於公平正義，社宅位置都選在捷運站旁、或者生活機能完善區。

他進一步秀出事先準備的「撞球桿」，介紹這支是蘇院長送的，以這支向大家介紹高雄居住正義4個面向，分別是囤房稅、租金補貼、青年購屋低利貸款、社會住宅等。

他說明，預估囤房稅每年可增稅收3億元，是府會運用社宅未來租金補貼，擴大照顧年輕朋友，搭配高銀提供年輕朋友的低利貸款利率1.3％，讓有需要的青年朋友能夠住的好。

陳其邁重申，社會住宅是好的政策，可以照顧到很多年輕人與弱勢，讓大家在人生過程裡有個避風港、有個好的住宅安身立命，針對社宅相關平台、高市府各局處都會充分配合，單一窗口、百分之兩百配合。

高雄市長陳其邁今參加明仁好室社宅動土。（記者李惠洲攝）

高市租金補貼規劃分級與擴大名額。（記者李惠洲攝）

高市租金補貼放寬條件。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法