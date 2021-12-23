高雄澄清湖迷宮花園啟用 嬌客現身「同樂」

澄清湖風景區迷宮花園今啟用，小朋友穿梭鴛鴦綠籬迷宮探險。（記者陳文嬋攝）

2021/12/23 14:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄澄清湖風景區打造全國最大的生態迷宮花園今啟用，除了像電影「魔戒」哈比屋，還有鴛鴦綠籬、彩色涵管迷宮，現場飛來5隻「嬌客」白鷺鷥令人驚艷，小朋友開心賞鳥、玩樂。

澄清湖風景區每年吸引百萬觀光人潮，水公司七區處與市府觀光局合作，斥資2400萬元，將0.6公頃騎馬場，打造全國最大的生態迷宮花園，今舉辦啟用典禮，水公司董事長胡南澤親自南下高雄，與市府觀光局長周玲玟、水公司七區處長武經文一同剪綵。

胡南澤表示，澄清湖風景區非常漂亮，除了是高雄非常重要水源地外，與台中日月潭並列台灣八大景之一，去年網路票選最佳環境園區獲得全國第四名，水公司與市府合作開放市民免費入園今年邁入第9年，打造迷宮花園將成為親子新樂園，雙方明年重新簽約合作，將營造更多觀光新亮點。

周玲玟指出，澄清湖風景區是高雄人跨代共同記憶，也是心目中第一品牌的風景區，近年來觀光人潮逐漸減少，大家期待有新亮點，團隊發揮創意以電影魔戒做想像，打造迷宮花園將是新起點，未來將與水公司擴大合作，讓澄清湖風華再現。

水公司七區處長武經文說，澄清湖風景區近年來積極改善觀光設施，營造優美景觀已有亮麗成績，去年11月獲環保署頒發環教人氣王、今年8月獲頒高雄市社會教育獎、11月獲頒環教評鑑優異等殊榮。

團隊發揮創意規劃4大主題，以哈比人發現澄清湖適合居住，佈下蜿蜒的鴛鴦綠籬迷宮、層層的彩色涵管迷宮，以抵禦外族侵犯，要通過重重關卡挑戰，才能抵達哈比屋為主題，後方主題野餐區是遊樂世界，邀請民眾一起探險。

值得一提的是，彩色涵管迷宮以管徑120公分涵管打造，親子體驗瑪莉兄弟電玩世界穿梭下水道涵管樂趣，還有親子形容像是天線寶寶的家；鴛鴦綠籬迷宮以上千棵灌木營造，空中鳥瞰可見一對鴛鴦，親子穿梭叢林探險。

有趣的是，園區蓋了一間像電影「魔戒」的哈比屋，屋內擺設如同電影場景，提供親子體驗哈比人生活，後方一大片草地規劃主題野餐區，設有磨石子溜滑梯，親子開心奔跑玩樂。

澄清湖風景迷宮花園今啟用，小朋友開心哈比屋玩樂。（記者陳文嬋攝）

小朋友穿梭彩色涵管迷宮探險，體驗瑪莉兄弟電玩世界穿梭下水道涵管的樂趣，形容像是天線寶寶的家。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區迷宮花園今啟用，現場飛來5隻「嬌客」白鷺鷥令人驚艷。（記者陳文嬋攝）

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