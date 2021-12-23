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    首頁　>　高雄市

    高雄拖吊車意外脫鉤 6輛機車遭波及碰撞倒地

    高市民間拖吊違規車輛意外脫鉤，6輛機車遭波及碰撞倒地，所幸無人受傷。（民眾提供）

    高市民間拖吊違規車輛意外脫鉤，6輛機車遭波及碰撞倒地，所幸無人受傷。（民眾提供）

    2021/12/23 12:51

    〔記者黃良傑／高雄報導〕今天上午8點50分許，高雄市前金區中華三路口一輛拖吊車拖吊汽車時，不慎因脫鉤碰撞路邊6輛機車，所幸並沒人員受傷，新興分局獲報派警到現場指揮疏導交通，協助善後，中午12點前已處理好現場，回復原狀，新興分局交通分隊已依規定測繪，詳細肇事原因仍待後續事故鑑定。

    據了解，脫鉤的白色拖吊車是警方委託民間拖吊車業者執行公務，一般均有保險，業者會負起責任處理善後，警方初步調查排除駕駛人酒駕。

    高市民間拖吊違規車輛意外脫鉤，6輛機車遭波及碰撞倒地，所幸無人受傷。（民眾提供）

    高市民間拖吊違規車輛意外脫鉤，6輛機車遭波及碰撞倒地，所幸無人受傷。（民眾提供）

    高市民間拖吊違規車輛意外脫鉤，6輛機車遭波及碰撞倒地，所幸無人受傷。（民眾提供）

    高市民間拖吊違規車輛意外脫鉤，6輛機車遭波及碰撞倒地，所幸無人受傷。（民眾提供）

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