高雄「明仁好室」社宅今動工 林欽榮：落實市長安居樂業初衷

內政部政務次長陳宗彥（左二）、高雄市長陳其邁（左三）、副市長林欽榮（左四），今參與明仁好室社宅動土。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/23 13:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市三民區「明仁好室」社會住宅今動土，預計2025年竣工、提供139戶社宅；副市長林欽榮表示，這是高雄近期地四處動土社宅，持續朝一萬戶目標邁進，感謝中央相挺、協助市長陳其邁落實讓市民安居樂業的初衷。

林欽榮說，今天隨市長陳其邁參加國家住都中心興辦、三民區明仁好室社宅動土典禮，與內政部政務次長陳宗彥，共同持鏟動工並祈求工程順利完工。

這是繼11月15日高雄左營區崇實安居、19日鳳山鳳松、鳳誠安居社會住宅動土，今年第四處社住在高雄動土，持續朝向一萬戶社宅目標穩定推動，特別感謝中央各級長官對於高雄建設的支持與關心。

他提到高市府今年招商成績亮眼，除有台積電確立於高雄投資建廠，繼而有德商台灣默克擴大投資，隨著國際大型企業陸續進駐、看好高雄，預期也將逐步推升土地及不動產價格。

然而市府依然堅守「安居樂業」施政價值，會持續透過多項住宅輔助政策，照顧社會及經濟弱勢市民，及企業員工居住需求。

他引述市長陳其邁今日在動土典禮親自說明的四項重要政策，包含「住：全力興建社會住宅」、「租：擴大青年租金補貼」、「買：市民首購低利貸款」、「課：課徵囤房稅」，即在全力透過多面向的政策輔助、實現多元的住宅政策。

其中，社會住宅部分係由市府與國家住都中心積極合作，分進合擊，以最高的行政效率完成1萬戶的政策目標，以提供市民優質安全的居住環境。

三民區明仁好室位於民族一路旁，坐落於河堤國小、新上國小、鼎金國中、三民高中、文藻大學、高科大等各級學校的優質文教生活區，交通便捷、生活機能成熟；基地面積約1,869平方公尺，將興建社會住宅139戶，並規劃為一至三房型的居住單元，滿足單身青年、獨居老人、新婚家庭甚至是三代同堂等不同家庭型態之居住需求。

明仁好室社宅規劃。（記者王榮祥翻攝）

高市推動社宅位置。（記者王榮祥翻攝）

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