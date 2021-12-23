半聯結車國道疑超載拒受檢 警開出9萬罰單並紀錄違規

國道警車超車並以指揮棒示意半聯結車停車，但半聯結車繼續加速，並從警車左側超車上演追逐戰。（記者蘇福男翻攝自爆料公社影片）

2021/12/23 13:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕1部半聯結車深夜疾駛國道3號田寮路段，國道執勤員警發現半聯結車疑似超載，兩度上前示意停車受檢，半聯結車不但拒絕受檢，還與警車上演追逐戰，事後警方依法開出1張9萬元罰單，並記該車違規紀錄1次。

社群軟體爆料公社今天有人上傳一段「GDP趕時間」影片，影片中出現1部半聯結車深夜疾駛，有疑似執勤的警車追上半聯結車，員警先搖下車窗，以擴音器要求駕駛停車受檢，但駕駛置之不理，警車超車並以指揮棒示意停車，半聯結車繼續加速，並從警車左側超車上演追逐戰，警車再度疾駛靠近半聯結車，二度以擴音器要求駕駛停車，但半聯結車仍然我行我素、揚長而去。

國道警察五隊今天上午表示，該案發生在11月29日深夜11點多，當時田寮分隊執勤員警在國道3號北向370公里田寮路段，發現該部營業半聯結車疑似超載，於是以指揮棒示意、輔以擴音器要求駕駛停車受檢，但該車拒絕停車並加速逃逸，基於安全考量，於蒐證齊全後予以逕行舉發。

國道五隊指出，半聯結車不服從員警指揮停車受檢過磅，依道路交通管理處罰條例第29條之2第4項規定，可處9萬元罰鍰，並記該車違規紀錄1次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法