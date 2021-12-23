為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    半聯結車國道疑超載拒受檢 警開出9萬罰單並紀錄違規

    國道警車超車並以指揮棒示意半聯結車停車，但半聯結車繼續加速，並從警車左側超車上演追逐戰。（記者蘇福男翻攝自爆料公社影片）

    國道警車超車並以指揮棒示意半聯結車停車，但半聯結車繼續加速，並從警車左側超車上演追逐戰。（記者蘇福男翻攝自爆料公社影片）

    2021/12/23 13:26

    〔記者蘇福男／高雄報導〕1部半聯結車深夜疾駛國道3號田寮路段，國道執勤員警發現半聯結車疑似超載，兩度上前示意停車受檢，半聯結車不但拒絕受檢，還與警車上演追逐戰，事後警方依法開出1張9萬元罰單，並記該車違規紀錄1次。

    社群軟體爆料公社今天有人上傳一段「GDP趕時間」影片，影片中出現1部半聯結車深夜疾駛，有疑似執勤的警車追上半聯結車，員警先搖下車窗，以擴音器要求駕駛停車受檢，但駕駛置之不理，警車超車並以指揮棒示意停車，半聯結車繼續加速，並從警車左側超車上演追逐戰，警車再度疾駛靠近半聯結車，二度以擴音器要求駕駛停車，但半聯結車仍然我行我素、揚長而去。

    國道警察五隊今天上午表示，該案發生在11月29日深夜11點多，當時田寮分隊執勤員警在國道3號北向370公里田寮路段，發現該部營業半聯結車疑似超載，於是以指揮棒示意、輔以擴音器要求駕駛停車受檢，但該車拒絕停車並加速逃逸，基於安全考量，於蒐證齊全後予以逕行舉發。

    國道五隊指出，半聯結車不服從員警指揮停車受檢過磅，依道路交通管理處罰條例第29條之2第4項規定，可處9萬元罰鍰，並記該車違規紀錄1次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    婆婆罰單、停車費從不繳 害人夫慘噴逾7萬元妻暴怒
    2021/12/23 10:43

    婆婆罰單、停車費從不繳 害人夫慘噴逾7萬元妻暴怒
    拒繳441筆罰單欠款12萬 300萬房地產慘遭查封
    2021/12/22 17:04

    拒繳441筆罰單欠款12萬 300萬房地產慘遭查封

    腿短元兇！告別「馬鞍肉」煩惱
    指警察憑「目測」開單 砂石車業者不服提告被駁回
    2021/06/11 07:20

    指警察憑「目測」開單 砂石車業者不服提告被駁回
    背小孩騎車被檢舉挨罰 媽媽感嘆：以後出門都要猶豫了...
    2018/07/06 14:05

    背小孩騎車被檢舉挨罰 媽媽感嘆：以後出門都要猶豫了...

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播