五月天旋風將席捲高雄 高捷宣布散場時紅線最密班距只要2.5分鐘

高捷因應五月天演唱會提出疏運計畫，圖為多年前五迷散場時擠爆捷運站場景。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/23 12:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕五月天「好好好想見到你~Mayday Fly to 2022演唱會」將於接下來2週在高雄世運主場館舉辦4場演唱會，預料將吸引大批歌迷湧進主場館周遭；高雄捷運鑑於多年前五月天旋風經驗，已擬妥相關方案備戰，散場時紅線最密班距2.5分鐘。

五月天訂於今年12/25、12/26、12/31及明年1/1於世運主場館開唱，預估將吸引大批本地、與外縣市粉絲湧入高雄，高捷事先做好營運準備並擬訂人潮疏運計畫，配合機動加密班距及延長營運時間，為粉絲提供最有力交通服務。

高捷說明， 為疏運演唱會大批散場人潮，將比照以往大型活動模式，端視人潮狀況加密營運班距，紅線最密班距為2.5分鐘，橘線最密班距為5分鐘內。

另因12/31五月天跨年演唱會預計12點結束，高捷除加密營運班距，也會延長營運時間至翌日凌晨2點。

高捷建議粉絲搭捷運到會場，省卻塞車及停車問題，也建議多加使用信用卡或電子票證，可大幅減少購票或過匣的等候時間。

另五月天總計四場次演唱會期間，高捷也加碼推出捷運魔術互動秀，邀請知名魔術師於高捷世運站一號出口站外與民眾互動，緩解站外候車時間，讓歡樂氣氛從演唱會場館一直延續到高捷世運站。

關五月天演唱會期間高捷營運或其他資訊詳情，可洽詢高捷客服專線07-7938888或向現場服務人員瞭解。

高捷提醒，因應大批進、退場人潮，籲請粉絲們配合現場人員引導並遵守搭乘規定及禮節，不要爭先恐後，以維護自己及其他乘客安全。因目前仍處防疫期間，進入捷運車站應全程配戴口罩，共同落實政府防疫措施。

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