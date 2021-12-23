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    首頁　>　高雄市

    鼓山舊魚市場斥資上億元整建遭質疑 議員：活化空間無浪費

    高市議員簡煥宗邀相關單位會勘鼓山舊魚市場，強調好不容易獲得中央支援經費應珍惜，相關單位應妥善說明規劃內容。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員簡煥宗邀相關單位會勘鼓山舊魚市場，強調好不容易獲得中央支援經費應珍惜，相關單位應妥善說明規劃內容。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/23 12:24

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鼓山輪渡站旁「舊魚市場」閒置許久，現僅作為停車使用，高市府為活化空間，費力爭取億元經費擬進行改造，卻遭質疑有重疊浪費嫌疑？高市議員簡煥宗到場會勘，強調經費並無浪費，且爭取中央經費並不容易、應該珍惜。

    簡煥宗今邀立委賴瑞隆、李昆澤服務團隊，及高市海洋局、交通局、高市輪船股份有限公司人員前往舊魚市場，針對經費使用項目進行細項說明與評估，盼各界了解地方需求及爭取地方建設經費的難處。

    海洋局說明，鼓山魚市場再造計畫未來將結合哈瑪星觀光、交通資源，配合既有地理優勢，進而活化鼓山魚市場閒置場域，辦理改造。

    第一階段經費共6千萬元，農委會補助3000萬元、市府自籌3000萬元，進行拆除第三拍賣場危老建物並新闢停車空間，另進行魚市場補強裝修成農漁文化精品展售中心。

    第二階段經費6千萬元是向交通部觀光局爭取前瞻建設計畫補助，預計辦理港域環境照明、打造水岸觀光廊道進行廣場及停車場綠美化，並預留輪渡站動線優化空間。

    相關單位亦向交通部航港局爭取2千萬元補助，將運用在輪渡站外觀、及候船空間動線改造上，海洋局強調其各項工程經費皆經過謹慎整合，並無重疊浪費。

    簡煥宗認為，過去市府為活化哈瑪星港區周邊土地與輪渡站再造計畫，積極與高雄區漁會接洽，但長年來漁會皆採取保守態度，港區周邊再造計畫也因而暫緩，十多年來大家不斷努力，感謝漁會釋出魚市場空間，一起打造更美好的環境。

    他指出，今年市府單位除努力不懈溝通，亦研擬相關改善計畫，並透過立委賴瑞隆、李昆澤向各部會爭取經費後，漁會同意釋出魚市場的閒置場域，與市政府簽下7年合約，因此魚市場活化再造計畫得以出現曙光。

    他建議市政府在面對經費重疊浪費運用的質疑中，應更加細心，使改善工程發揮加乘效益，再造哈瑪星港區繁榮景象。

    簡煥宗關注鼓山舊魚市場活化計畫。（記者王榮祥翻攝）

    簡煥宗關注鼓山舊魚市場活化計畫。（記者王榮祥翻攝）

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