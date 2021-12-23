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    首頁　>　高雄市

    防疫旅館飄菸味 陳其邁：違法行為將請衛生局調查

    高雄市長陳其邁強調在防疫旅館房間內抽菸是違法行為。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁強調在防疫旅館房間內抽菸是違法行為。（記者李惠洲攝）

    2021/12/23 11:36

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄防疫旅館傳出有人抽菸，菸味還經由空調系統飄到其他房間，引起議論；高雄市長陳其邁今對此指出，在防疫旅館抽菸是違法行為，會請衛生局調查是哪一個房客，違反菸害防制法相關規定。

    返台住進防疫旅館的民眾透過管道反映，在防疫旅館內每天被菸味薰得很難受，向旅館反映多次，才終於更換房間，但民眾私下質疑，菸味透過空調飄散，會不會衍生空氣傳播問題。

    高市衛生局指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒傳播多為近距離接觸，以飛沫、接觸傳染為主，防疫旅館房內有菸味，可能是鄰房有人抽菸，也可能是房間殘留菸味。

    高市觀光局表示，曾接獲民眾反映防疫旅館菸味問題，但不管是防疫旅館或一般旅館、飯店，室內一律不准吸菸，已通報各家防疫旅館，若有住客反映疑有人吸菸，旅館人員要立即向衛生單位反映，衛生局會派員到場稽查。

    陳其邁今對此表示，上個禮拜開始，高市府針對7、80家防疫旅館做全面清查，由工務局、環保局、公衛專家等，做全面性環境檢查，希望符合整個防疫最高標準規範。

    他認為，有人在防疫旅館抽菸，這個是違法的行為，會請衛生局調查看看，是哪一個房客違反菸害防制法相關規定？

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