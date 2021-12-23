結婚8年不孕借卵生子仍失敗 夫妻離婚老公「消滅子孫」

黃姓女子2度借卵生子仍無法順利懷孕，夫妻鬧離婚後，老公去診所把剩下的胚胎銷毀。（示意圖，資料照）

2021/12/23 11:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓女子結婚8年不孕借卵生子，人工受孕失敗後，夫妻感情也陷入冰點，老公鄭男去診所把自己的「後代子孫」消滅，黃女不爽提告，法官認為，鄭、黃已無婚姻關係，且沒有繳納保管費用，診所可依雙方合約規定銷毀胚胎，判黃女敗訴。

判決指出，鄭姓男子和黃姓女子結婚8年，一直無法生下自己的小孩，檢查後，確認黃女身體因素無法懷孕，於是在診所幫忙下，取得年輕女子捐贈的7顆卵子，再跟鄭男的精子結合成胚胎，2016年12月底，診所先將1顆受孕胚胎植入黃女體內後，仍無法成功懷孕。

2017年2月，診所再將2顆胚胎植入黃女子宮，剩餘3顆胚胎繼續冷凍保存，這次人工受孕仍失敗，黃、鄭的感情也生變，最後鬧上法院離婚；離婚後，鄭男去診所要求銷毀剩餘的3顆胚胎，經診所同意後銷毀，但此舉卻引來黃女不滿，提告向鄭男和診所求償113萬餘元。

高雄地院審理時，診所指出，根據人工生殖法規定，受術夫妻婚姻無效、撤銷、離婚或一方死亡，人工生殖機構應予銷毀胚胎，且鄭男一直沒有來繳納保管胚胎的費用，依雙方合約中詳載「如有逾期未繳，視同放棄對胚胎的所有權並由貴中心銷毀」，因此診所銷毀胚胎並無不妥處。

鄭男也辯稱，他銷毀的胚胎，卵子不是黃女給的，精子是他貢獻的，這些胚胎跟黃女根本沒有血緣基因上的關係，如果黃女還想要懷孕，可以再找其他卵子和精子，不認為自己有侵害到黃女的權益。

法官也認為，依相關法規和合約規定，診所和鄭男處置這些胚胎並無不妥，因此認定黃女請求無理，判她敗訴，可上訴。

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