房裡飄出輕輕唉叫聲 阿爸開門關心讓3個人好尷尬

正在服兵役的18歲蕭姓男子，上網結識13歲少女小雅（化名），兩人相約分享軍中趣聞，後來小雅便約蕭男回家繼續聊，結果一聊就聊上床。（示意圖）

2021/12/23 10:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕正在服兵役的18歲蕭姓男子，上網結識13歲少女小雅（化名），兩人相約分享軍中趣聞，小雅趁著父親上班帶著蕭男回家「聊聊」，結果父親返家聽到女兒房裡傳來「唉叫聲」，門打開發現女兒正跟蕭男「連結」中，蕭男趕緊拿出10萬元和解，法官見雙方都已放下此事，判蕭男緩刑3年。

判決指出，去年6月，蕭姓男子結識小瑜後不久就去服兵役，放假時，蕭男約小雅出來聊天，說要跟她講一些軍中有趣的事，小女生天真赴約後，兩人聊得很開心，小雅便約蕭男回家繼續聊，結果一聊就聊上床。

結果蕭男和小雅正在房裡進行「愛的連結」時，小雅的爸爸剛好下班返家，聽到女兒房裡傳來輕輕的唉叫聲，小雅爸爸擔心女兒生病不舒服，趕緊打開查看，結果當場目睹女兒和蕭男在床上搖，3人尷尬不已，小雅爸爸質問蕭男身分，小雅則跳出來說蕭男是她帶回來的，沒有欺負她。

小雅爸爸不甘心女兒年紀這麼小就吃虧，堅持對蕭男提告，蕭男則趕緊拿出10萬元爭取和解；高雄地院審理時，小雅強調是自願發生性行為，沒有被強迫，小雅爸爸也拿出和解書，說自己已原諒蕭男，法官見雙方都不再追究此事，依對未滿14歲之女子為性交判蕭男徒刑1年7月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

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