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    首頁　>　高雄市

    家長爭取開放彎曲型溜滑梯給大童使用 湧進陳其邁、水利局臉書

    市府水利局打造首座寶業里多功能滯洪池遊戲場前天啟用，3條彩色磨石子溜滑梯很受歡迎。（記者陳文嬋攝）

    市府水利局打造首座寶業里多功能滯洪池遊戲場前天啟用，3條彩色磨石子溜滑梯很受歡迎。（記者陳文嬋攝）

    2021/12/23 07:04

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市首座多功能滯洪池遊戲場剛啟用大受歡迎，其中彎曲型溜滑梯因小孩體驗造成碰撞，將請專家評估後再開放，家長們肯定夠刺激，充滿挑戰性，爭取開放給大童使用，「灌爆」市長陳其邁及水利局「雄蓋水」臉書。

    市府水利局打造首座寶業里多功能滯洪池遊戲場前天啟用，斜坡興建3條彩色磨石子溜滑梯檢驗合格，高6公尺、平均長18公尺，直線型滑道速度強、彎曲型滑道挑戰大，小朋友一路溜到池底，體驗不同速度快感，感覺像要飛出去，充滿樂趣及挑戰性，忍不住一玩再玩。

    但因有小朋友體驗彎曲型溜滑梯造成碰撞，水利局考量小朋友肢體無法靈活控制，暫時封閉彎曲型溜滑梯，將請專家評估合適開放對象、改善曲度或速度等，調整後再行開放。

    不過家長們爭取開放彎曲型溜滑梯，認為大童遊戲設施不多，難得有刺激、速度感的溜滑梯，希望能保留原始設計，不要調整曲度與速度，讓身體協調能力好的大童玩，並建議市府公告分齡使用，請市長幫忙撐起大童的遊戲空間。

    閩姓家長建議市府可於告示牌提醒年齡過小的孩童易有碰撞，請審慎評估使用，而不是讓滑梯變不滑或修改設計；林姓家長表示，小孩玩溜滑梯手部擦傷，但受點傷才會堅強，不要關閉溜滑梯，剝奪大童的溜滑梯。

    陳姓家長指出，遊戲設施都有風險，市府也有安全告示，這是使用者的素養，不該因此封閉溜滑梯，請市長讓大童也有平等的遊戲權利與空間；黃姓家長說，溜滑梯做出速度差異性，就是希望讓不同年齡與能力的孩子，選擇適合自己的滑道。

    市府水利局打造首座寶業里多功能滯洪池遊戲場前天啟用，3條彩色磨石子溜滑梯高6公尺、平均長18公尺。（記者陳文嬋攝）

    市府水利局打造首座寶業里多功能滯洪池遊戲場前天啟用，3條彩色磨石子溜滑梯高6公尺、平均長18公尺。（記者陳文嬋攝）

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