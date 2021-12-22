高雄首選農產品 進軍台北國際食品展

主廚楊彥希現場以高雄首選食材創作法式料理。（記者陳文嬋攝）

2021/12/22 20:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局長張清榮今親率19家農民團體及農企業籌組「高雄物產館」參加台北國際食品展，並與最愛台法國人吉雷米推薦高雄首選農產品，主廚楊彥希以高雄首選食材創作法式料理，也將推出超巨型擲筊及優質產品競標活動，民眾也可以「高雄首選電商平台」網站訂購農畜產品，享受產地直送好滋味。

農業局每年精選優質農畜產品參加台北國際食品展，為消費者推薦年度風雲品牌，今年於「高雄物產館」專區展出以精品等級外銷的燕巢芭樂及蜜棗，還有讓日本業者飛進產地朝聖的那瑪夏粒金穠莊園咖啡，以及開創綠金傳奇的毛豆外銷之王百賢農產。

農業局也推薦野蓮市占率第一名的美蓮蔬果，紅藜、樹豆、小米等大自然恩賜的山區物產，以冷凍乾燥技術保留鮮果營養與風味的好結果果脆，封存產季滋味的玉荷包香腸及玉荷包啤酒等。

值得一提的是，今年受疫情影響，甲仙農會開發出甲仙Q芋頭罐頭，加洲果菜運銷合作社推出省時省力的沐可智能截切蔬菜，還有元榆牧場干貝雞湯及黑蒜雞湯等，讓消費者在家輕鬆上菜、安心用餐。

愛台法國人吉雷米今年入籍台灣、定居高雄，他對於高雄食材是如數家珍，如燕巢芭樂的酸甘甜、茄萣漁獲的鮮美、旗美水蓮的清脆、那瑪夏咖啡的餘韻，依山傍海的高雄，栽種出包山包海的首選食材，不僅農牧漁產品多樣，水果產量更是全國第一。

市府農業局以「高雄首選」品牌行銷高雄優質農畜產品，也深受頂級無菜單料理餐廳青睞，主廚楊彥希於台北國際食品展以高雄首選食材創作法式料理，演繹高雄首選優質食材的萬種風情。

台北國際食品展將於25日開放民眾購票入場，「高雄物產館」將推出超巨型擲筊及優質產品競標活動，張清榮邀請喜愛優質在地農特產的消費者，把握機會進場參觀選購，或上「高雄首選電商平台」網站，訂購高雄首選農畜產品，享用產地直送的好滋味。

19家優質農民團體及農企業籌組「高雄物產館」參加台北國際食品展。（記者陳文嬋攝）

高市農業局長張清榮（右）今親率19家優質農民團體及農企業籌組「高雄物產館」，參加台北國際食品展開幕。（記者陳文嬋攝）

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