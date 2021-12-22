高市府決加強夜晚執法 鎖定熱門餐廳攔檢酒駕

高市府今召開道安會報決議加強夜晚執法，鎖定熱門餐廳攔檢酒駕。（警方提供）

2021/12/22 18:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府今午召開道安會報，由副市長林欽榮主持，市府統計今年A1（24小時內死亡車禍）事故較去年年同期減少14人，減少幅度約7%，林欽榮表示，根據歷史數據分析，每年的12月、1月及2月都是交通事故的尖峰期，剛好就是這個月起算連續3個月，尤其是酒駕及高齡者是主要對象，他指示警察局要加強夜晚重點執法，特別是酒駕發生事故熱門餐廳地點，務必進行全面性攔檢。

林欽榮表示，根據統計每年12月到隔年1、2月，都是為發生交通事故較高的月份，另高齡者發生交通傷亡事故，更佔全高雄市的4成，比例相當高，他指示社會局及民政局區公所等相關單位加強辦理交安宣導，要求持續灌輸長輩正確用路觀念，同時要求在教育、宣導、工程及執法方面也加強宣導。

由於高雄是港都也是石化重鎭，林欽榮特別指出大型車的交通事故，發生A1事故數比例極高，且大型車駕駛常忽略視野死角及內輪差，因此要求經發局及勞工局加強宣導，另外，副市長補充，立法院於11月30日三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，增訂大貨車、大客車應裝設防捲入裝置 ，也要求相關單位納入宣導。

交通局長張淑娟最後呼籲，冬天夜晚較長，提醒長輩外出過馬路應走行穿線，沒有人行道道路應靠左走路，以掌握來車方向。最後提醒所有市民，持續謹記「路口慢看停、行人停看聽」，共同創造美好的用路環境。

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