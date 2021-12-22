抗議陳其邁違背馬頭山承諾 8旬婦高雄市府門口下跪

戴雪在市府前下跪。（記者黃旭磊攝）

2021/12/22 18:25

〔記者黃旭磊／高雄報導〕馬頭山「新農業循環園區」環評送審前公開會議今天上午遭居民抗議，由於高雄市長陳其邁補選期間承諾規劃地質公園，並爭取納入國家自然公園保護區，1名80多歲婦人不滿市府違背承諾，在門口跪求陳情。

「豬豬大兆、國土凶兆」！馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏、前會長高淑慧帶著數十名內門、旗山居民在四維行政中心門口高呼口號抗議，居民頭綁「守護馬頭山」黃巾，出示陳其邁去年7月簽署生態承諾書，要求環保局主持公道，拒絕承認大兆循環經濟（可寧衛關係企業）公開說明合法。

苓雅警分局民權路派出所長許世祺率警力維安，內門80多歲婦人戴雪心痛廠商及市府蠻橫無理，突在正門前下跪，雙手合十鞠躬喊「感恩，感恩大家」真愛土地，為子孫留下乾淨山頭。

高淑慧指出，環保局已公告將依法審查環評，但2度送審前公開會議都未達程序合法，行政程序不合法，說明會當屬無效。

環保局說，今天上午舉行「新農業循環園區開發案」環說書製作前公開會議，為依據「開發行為環境影響評估作業準則」第15條規定辦理，彙整居民意見後，後續秉持程序正義及依法行政原則進入實質環評審查，將由獨立環評委員會充分討論。

陳其邁曾承諾規劃馬頭山地質公園。（記者黃旭磊攝）

環保局出面接受陳情。（記者黃旭磊攝）

婦人戴雪於市府門口下跪。（高雄市野鳥學會理事長林世忠提供）

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