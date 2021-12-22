為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    抗議陳其邁違背馬頭山承諾 8旬婦高雄市府門口下跪

    戴雪在市府前下跪。（記者黃旭磊攝）

    戴雪在市府前下跪。（記者黃旭磊攝）

    2021/12/22 18:25

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕馬頭山「新農業循環園區」環評送審前公開會議今天上午遭居民抗議，由於高雄市長陳其邁補選期間承諾規劃地質公園，並爭取納入國家自然公園保護區，1名80多歲婦人不滿市府違背承諾，在門口跪求陳情。

    「豬豬大兆、國土凶兆」！馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏、前會長高淑慧帶著數十名內門、旗山居民在四維行政中心門口高呼口號抗議，居民頭綁「守護馬頭山」黃巾，出示陳其邁去年7月簽署生態承諾書，要求環保局主持公道，拒絕承認大兆循環經濟（可寧衛關係企業）公開說明合法。

    苓雅警分局民權路派出所長許世祺率警力維安，內門80多歲婦人戴雪心痛廠商及市府蠻橫無理，突在正門前下跪，雙手合十鞠躬喊「感恩，感恩大家」真愛土地，為子孫留下乾淨山頭。

    高淑慧指出，環保局已公告將依法審查環評，但2度送審前公開會議都未達程序合法，行政程序不合法，說明會當屬無效。

    環保局說，今天上午舉行「新農業循環園區開發案」環說書製作前公開會議，為依據「開發行為環境影響評估作業準則」第15條規定辦理，彙整居民意見後，後續秉持程序正義及依法行政原則進入實質環評審查，將由獨立環評委員會充分討論。

    陳其邁曾承諾規劃馬頭山地質公園。（記者黃旭磊攝）

    陳其邁曾承諾規劃馬頭山地質公園。（記者黃旭磊攝）

    環保局出面接受陳情。（記者黃旭磊攝）

    環保局出面接受陳情。（記者黃旭磊攝）

    婦人戴雪於市府門口下跪。（高雄市野鳥學會理事長林世忠提供）

    婦人戴雪於市府門口下跪。（高雄市野鳥學會理事長林世忠提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    股民心聲》台積電到高雄 可寧衛先嚐甜頭
    2021/11/14 09:59

    股民心聲》台積電到高雄 可寧衛先嚐甜頭
    高雄馬頭山納入地質公園 「新農業循環園區」開發不受限
    2021/09/11 15:33

    高雄馬頭山納入地質公園 「新農業循環園區」開發不受限

    中悦美樹花園 引領中路豪宅新指標
    高雄馬頭山新亮點 竹編厚圓澤蟹成地景涼亭
    2020/11/21 19:36

    高雄馬頭山新亮點 竹編厚圓澤蟹成地景涼亭
    反馬頭山掩埋 高雄市府前聚百人抗議
    2018/03/01 17:11

    反馬頭山掩埋 高雄市府前聚百人抗議

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    馬頭山掩埋場案今再開環評會 1500人集結環局互別苗頭
    2017/12/21 16:41

    馬頭山掩埋場案今再開環評會 1500人集結環局互別苗頭
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播