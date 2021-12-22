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    台積電中油高煉廠第1期設廠用地 高市都委會審議通過

    中油高煉廠開發示意圖，圖中的「本計畫」區域，即是台積電第1期晶圓廠用地。（高市府提供）

    中油高煉廠開發示意圖，圖中的「本計畫」區域，即是台積電第1期晶圓廠用地。（高市府提供）

    2021/12/22 17:43

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電在中油高煉廠第1期設廠用地，今天經高雄市都委會審議通過，將是半導體產業S廊帶最重要拼圖！可望增加1500人就業機會，產值約每年1576億元。

    中油高煉廠29.83公頃特種工業區變更為產業專用區案，今天下午經高雄市都委會審議通過，未來將提供台積電進駐，做為第1期設廠用地。

    高雄市都委會主委、副市長林欽榮表示，疫情導致全球科技產業供應鏈重組，今年4月行政院提出「美中科技戰下，台灣半導體前瞻科研及人才布局」，計畫利用半屏山北麓中油高煉廠區238公頃土地，規劃轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業，建立南部半導體材料S廊帶研發製造核心。

    其中，高煉廠原行政區55.49公頃土地，設置循環技術及材料研發專區的都計變更案，已於今年10月6日經市都委會審議通過。

    高市府第二階段先行勘選中油高煉廠污染整治工程第3區土地，提供台積電作為設置第1期晶圓廠用地，預計於111年動工，並於113年開始量產，可望增加1500人就業機會，產值約每年1576億元。

    都發局長吳文彥表示，中油高煉廠楠梓產業園區未來在台積電進駐後，北接南科、路科及橋科，成為新興半導體製造聚落；往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶。

    此半導體S廊帶搭配周邊封測大廠日月光、製造材料華邦電、穩懋、美商英特格、德商默克等公司，將打造高雄為成全球重要的半導體產業聚落。

    因應台積電來高雄設廠，高市府跨局處展開各項行政程序，展現超高效率，全力解決設廠相關土地、水電等問題。目前台積電第1期設廠用地，土壤及地下水污染整治進度約為44.14%，略超前進度，可望如期於明年交地建廠。

    市府指出，在水電供應上，台積電生產時會使用一定比例的再生水，高雄有伏流水及4座再生水廠；電力方面，市府也會全力確保整體供電穩定。

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