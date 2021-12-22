年終3場跨年及五月天演唱會 高市啓動3階段交管

高雄年終3場跨年及五月天演唱會交通將壅塞，市府如臨大敵啓動3階段交管。（圖由市府提供）

2021/12/22 16:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕送走2021迎接嶄新2022年，高市有蓬萊高流雙舞台晚會、五月天演唱會及義大焰火等3場跨年活動，預期市區車流量將增加，且會場周邊不提供停車位，為疏解交通壅塞，市府將啟動3階段交通管制，管制區內的捷運鹽埕埔（1號出口）站等9處的YouBike租賃站，也同時暫停營運，前往會場的遊客儘早改道，或多利用大眾運輸系統前往。

交通局表示，高雄蓬萊高流雙舞台跨年晚會周邊，自110年12月31日12時起至111年1月1日凌晨2點止，依序實施三階段交通管制，管制範圍包括鼓山一路、北端街（含）以東；七賢路、光復街（不含）、北斗街（含）以南；河東路、市中一路、成功一路、永平路（不含）以西；青年路（不含）、臨海新路（含）以北區域。

義大世界888秒跨年焰火秀周邊道路，將自12月31日晚間8時起，陸續啟動三階段交通管制措施，第一階段（進場）當義大世界停車場客滿後，即管制自小客車進入；第二階段（散場）1月1日凌晨零時至凌晨1時，僅供接駁車及機車離場；第三階段（散場）凌晨1時至2時放自小客車離場，停放於戶外第一、第二停車場車輛僅能由186甲線往大樹方向離開，其餘均由義大二路離開。 交通大隊將加強違停拖吊取締，自跨年夜當晚8時起，捷興一街禁止車輛進入，也禁止車輛由鼓山一路上壽山；哨船街以西自1月1日凌晨0時，僅准北行往後山散場，用路人須遵守現場員警指揮，管制區內當地居民及商家車輛向管制員警出示證件即可進入，除緊急救護車輛、公車、接駁車及執行公務車輛外，其他汽機車均禁止進入。

交通局呼籲，前往蓬萊舞台可搭乘捷運至O1西子灣站，或輕軌C13駁二蓬萊站，沿臨海新路、蓬萊路步行抵達會場；前往高流舞台的民眾可搭乘輕軌至C11真愛碼頭站或捷運O2鹽埕埔站，沿大勇路、公園路步行前往；大港橋則於12月31日下午1時起至1月1日凌晨2時開放通行並暫停旋轉；大眾運輸方面，跨年夜捷運及輕軌均延長營運時間至1月1日凌晨2時，捷運將加密5分鐘班，輕軌加密至5分鐘1班。

台鐵火車於1月1日凌晨零時起，配合增開北上4班，南下3班，延長營運至凌晨2時30分，民眾可多加利用台鐵美術館站轉乘輕軌往返會場；1月1日凌晨零時起至凌晨1點30分，在蓬萊舞台西側空地提供散場免費接駁車前往捷運美麗島站，另市區公車以行經捷運美麗島站、中央公園站12、77（昌福幹線）、218、紅3（林園幹線）等4線公車，配合延後收班至凌晨2時。

左營世運主場館12月25、26、31日，以及1月1日將有五月天演唱會活動，世運大道管制封閉，12月25、26日及1月1日等3天下午2時至晚間11時30分管制通行；12月31日則為下午4時至1月1日凌晨2時30分管制通行，YouBike世運大道站配合暫停營運。

高雄年終3場跨年及五月天演唱會交通將壅塞，市府如臨大敵啓動3階段交管。（圖由市府提供）

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