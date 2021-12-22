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    AWS南台灣雲端產業論壇到高雄 陳其邁：打造高雄新藍海

    AWS南台灣雲端產業論壇今在高雄展覽館登場。（記者王榮祥攝）

    AWS南台灣雲端產業論壇今在高雄展覽館登場。（記者王榮祥攝）

    2021/12/22 12:04

    〔記者王榮祥／高雄報導〕AWS南台灣雲端產業論壇今在高雄登場，高雄市長陳其邁表示，目前全球發展5G AIoT勢不可擋，著眼於高雄產業發展方向，除實體港功能，也應逐步轉型為數位港，期望藉由與在地5G AIoT應用服務業者合作，共同打造高雄新藍海。

    陳其邁指出，時代在進步，高雄要航向未來、面對全世界，AWS在跨域應用上可說是全球最大雲端服務商，感謝他們在亞灣區落地，並協助系統整合商及創新業者連結國際市場，讓原有工業產品可以藉由雲端連結，輸出服務全球客戶。

    AWS香港暨台灣總經理王定愷指出，公有雲是全世界涵蓋的大網，目前公有雲覆蓋2百多國，有雲就有服務，就可獲得營收。

    而港口是人類文明與經濟發展起源，在協助推動高雄產業轉型與發展過程中，我們有一個理念，就是讓有志青年免北漂，以高雄為中心，與AWS一起，從故鄉出海，航向世界。

    AWS南台灣雲端產業論壇首度移師高雄舉辦，讓南台灣雲端用戶近距離與專家接觸，了解最新雲端服務知識，活動亮點包括產業智慧轉型、雲端物聯網應用服務、雲端AI機器學習服務及最新智慧製造與生活應用。

    今活動也聚集多位技術專家與業界菁英，分享最前瞻的雲端趨勢發展，包括Intel、中華電信、中冠資訊等企業分享雲端服務經驗，吸引超過400位業界專家參與。

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