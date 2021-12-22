同機返台有確診者變旅館住滿14天 高市府：隔離者住宿免負擔

民眾原選春節「7+7」檢疫專案，因同機有人確診需在防疫旅館住滿14天。（資料照，高雄市衛生局提供）

2021/12/22 11:57

〔記者許麗娟／高雄報導〕國內春節「7+7」檢疫專案已經實施，但高雄有民眾選擇7天在防疫旅館居家檢疫，卻因返台同班機有人確診被要求需在防疫旅館住滿14天，多出逾萬元的住宿費需自行負擔。衛生局回應指出，匡列隔離對象均提供標的住宿費補助。

對此，高雄市衛生局回應，高雄市民受匡列居家隔離入住防疫旅館時，無需繳住宿費用，即可安心入住，由市府整合中央及地方補助資源，支付防疫旅館「標準房型」每人每日1500元住宿費。但如有標準房型服務外之額外消費，如外送餐點、房型升等，則需由民眾自行付費。

一名徐先生12月14日返台，選擇「7+7」專案檢疫專案入住高雄市防疫旅館，原定21日即可返回住處繼續居家檢疫，但16日衛生局通知同班機有確診者，因為匡列為接觸者須居家隔離，徐先生被要求在原先居住的防疫旅館繼續隔離7天，但每晚1500元、共1萬500元的住宿費也需自行吸收，經向高雄市衛生局、疾管署1922專線反映皆未獲回應。

不過高市衛生局今（22日）上午表示，將依匡列隔離對象，提供標準房型的住宿費每天1500元的補助。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法