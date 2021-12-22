高雄最大海砂屋今天開拆 林欽榮盼明年底都更招商成功

鼓山區仁愛河濱商城「單元一」的建物，經鑑定為海砂屋，正式開拆。（記者葛祐豪攝）

2021/12/22 11:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府加緊拆除有公安疑慮的老舊危險建物，繼城中城大樓開始拆除後，有「高雄最大海砂屋」之稱的鼓山區仁愛河濱商城，也於今天起拆除，副市長林欽榮強調，市府將協助社區辦理自主都更，希望明年底前，都更招商成功。

城中城大樓火警後，高市府展開全市1099棟老舊建築的公安檢查，鼓山區仁愛河濱商城「單元一」的建物，由三大公會鑑定後，顯示地下室柱子大部分已挫曲，同時樑柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，也就是俗稱的「海砂屋」，整體建築耐震力不足，具有危險性。

考量住戶安全，市府依據建築法規定，強制拆除，工務局於11月1日張貼公告，限期1個月內完成搬遷。市府並與社區組成的「河濱商城都市更新會」，及都更輔導公司，協助125戶住戶租屋遷移。

今天的拆除作業，由副市長林欽榮率各局處、鼓山區公所上香祭拜，隨後鳴笛開工，由怪手搭配灑水車，進行拆除河邊街95巷側牆，拆除工期預計60天，於明年2月11日完工。

林欽榮強調，針對搬遷住戶的搬家費、2個月押金、6個月租金等，每戶共11萬6六千元，市府已批准動用都市更新基金先行代墊，另外更新會向內政部營建署申請都市更新事業及權變計畫補助，市府也同意先代墊650萬元，以後都更後，這些錢要分回給市府。

林欽榮強調，仁愛河濱商城社區緊鄰鐵路園道、輕軌車站、公園及愛河，都更位置條件極佳，只要1/2所有權人及持分面積，即可辦理都市更新，市府都發局已專案協助河濱商城更新會，以「588自主民辦都更輔導專案」及「168都更速審機制」，加速推動都更程序，希望都更案能於明年底前招商成功。

都發局表示，仁愛河濱商城還有「單元二」的建物，因無立即危險性，並未拆除，此次一併納入都更範圍，總計更新會有250戶，目前約有6、7成同意都更。

副市長林欽榮（前）率各局處上香祭拜，祈求拆除工程順利。（記者葛祐豪攝）

仁愛河濱商城還有「單元二」的建物，因無立即危險性，並未拆除，此次一併納入都更範圍。（記者葛祐豪攝）

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