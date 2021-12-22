工程延宕多時 高雄港埠旅運中心力拚明年6月完工

高雄港埠旅運中心（示意圖）力拚2022年6月完工。（資料照，台灣港務公司提供）

2021/12/22 11:41

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港埠旅運中心工程因故多次延期，台灣港務公司力拚明（2022）年6月完工、7月舉辦啟用剪綵儀式，總統蔡英文將出席。不過，受限疫情及缺工，相關日期恐怕仍有變數，但港務公司團隊將全力以赴，希望如期如質完工。

立委李昆澤曾於去（2020）年11月18日立法院質詢，指高雄港埠旅運中心已因故延期5次，他多次召開會議督促工程進度。台灣港務公司原本預計今（2021）年12月底完工，後來又拉長工期。

李昆澤質詢後的3天，也就是去（2020）年11月21日，總統蔡英文專程到仍在施工的旅運中心視察，聽取台灣港務公司董事長李賢義簡報，凸顯總統的重視。

不料，今年疫情再起，影響工程進行，加上許多科技大廠擴廠，吸走本土專業勞工，導致特殊製作的玻璃帷幕承包商缺工，整體工程6度延宕，必須延至明（2022）年6月才能完工，預計7月舉辦啟用剪綵儀式。

高雄港埠旅運中心為地上15層樓、地下2層樓建築，碼頭岸線730公尺長，可停靠22.5噸大型郵輪。

除港務公司辦公室外，另有免稅店、入出境大廳、觀景平台、餐廳、多功能商業會議設施等。

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