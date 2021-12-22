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    首頁　>　高雄市

    多家科技大廠前進北高雄 民代籲加快污水下水道建設

    岡橋污水處理廠未來將與再生水廠結合，生產再生水供應科技廠使用。（邱志偉服務處提供）

    岡橋污水處理廠未來將與再生水廠結合，生產再生水供應科技廠使用。（邱志偉服務處提供）

    2021/12/22 11:34

    〔記者蘇福男／高雄報導〕多家科技大廠宣布在北高雄投資計畫，水資源的分配需加緊佈局，立委邱志偉要求營建署、高雄市政府水利局加快下水道工程、岡橋再生水廠進度，以再生水優先供應工業需求，充分利用水資源，減少工業與民生搶水的問題。

    邱志偉指出，今年初缺水問題讓高市府繃緊神經，多方開發水資源優先供應民生需求，而民生污水經過處理後成為再生水，可供應工業用水需求，將讓水資源更充分利用，而增加再生水首要之務，就是要提升污水下水道的接管率，接管率增加有減少污染排放及充分利用水資源等優點，因此需加快建設。

    邱志偉邀請營建署、高市水利局赴立法院進行「北高雄下水道系統工程進度暨規劃」說明，營建署指出，污水下水道將以岡山、橋頭和周遭人口密集區加快接管進度，以最短的接管距離收集最多的民生污水優先，其中，岡山、橋頭區包括污水廠、管線及用戶接管共14標工程，已有11標完工，至今年底累計已投入25.45億元經費。

    另3標工程預計明年下半年先後完成，預計接管戶數達1萬3798戶，後續還有7標接管工程將先後動工，預計再接管1萬2716戶，投入約15億餘元預算，污水處理廠再生水廠也將展開規劃作業，而岡橋再生水廠完工後，預計每天可提供3萬噸的再生水，針對台積電楠梓廠、楠梓科技產業園區及橋頭科技園區的用水將能靈活調配。

    邱志偉表示，下水道是「看不見的良心工程」，城市逐漸進步，下水道工程應迎頭趕上，高雄冬季幾乎不下雨，再生水可穩定供應工業用水，是必要的投資，遠期還有路竹、湖內區污水建設規劃，要求營建署及水利局加快建設腳步。

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