獨家》高市刑警大隊爆「出走潮」 20多名警官請調

高雄刑事專才大流失！刑警大隊出現「出走潮」20多名警官請調離開。（記者黃良傑攝）

2021/12/22 09:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局刑警大隊出現「出走潮」！多達20多人紛紛請調，24個分隊竟多達9位分隊長請調，甚至寧願穿回警察制服，請調原因有家庭因素、功奬太少、繁重加給偏低、加班費受限等，也有官警對大隊幹部過於迷信而萌生去意，刑大內部正展開慰留，警局高層也將了解、溝通。

高市刑大歷任大隊長很少有如此「出走潮」，刑大共有8個外勤偵查隊，每隊有3個分隊，共計24位分隊長，分隊長多為年輕巡官，培養出許多優秀刑事專才，投入「靖安除暴」行列，但今年底市警局進行六至九序列警官調動申請，刑大竟創這幾年來紀錄，多達20多名警官請調湧現出走潮，其中，辛苦成功培訓出衝鋒陷陣的分隊長，就有逾3分之1想離開刑大，實為罕見。

基層官警指出，除了刑大內管理階層的方式變化，刑大的繁重加給長期來，是比照內勤、丙等分局發給，少甲等分局2千、少乙等分局1千，頗有同甲、乙等分局的工，卻不同酬，此外，刑大幹員的加班費因受限當年經費編列，而刑大內部平均年齡高、時薪高，可報加班的空間小，很快就用罄，無法實報實領。

此外，對於年輕警官未來最重要的功獎相對於其他分局力，分局勤務多功獎也多，刑事獎勵以偵辦販毒案為例，偵辦期程久但功獎回報率久而慢，還可能要和核分部門討價還價，功獎分數追不上分局的官警，長官若不爭取，就算有高僧師父相助，也難有未來性，培養的人才紛紛轉往派出所，部分派出所擴編兩名副所長，也給刑大分隊長們多一個出走的期待值。

刑大目前包括偵查員、警務員、副隊、分隊長20多人表達請調意願，據了解，上周已有隊長陸續進行慰留，目前仍有20多人表態，顯然刑事人才不易栽培，更是難留，市警局高層將進行了解、溝通。

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