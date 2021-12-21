高雄決定全台灣人吃萊豬？ 7議員參選人赴KMT市黨部舉牌怒吼

「邁向過半大聯盟」7名高市議員參選人今下午到國民黨高雄市黨部舉牌抗議。（記者李惠洲攝）

2021/12/21 17:15

〔記者方志賢／高雄報導〕中廣董事長趙少康昨在節目上表示，反萊豬議題上，全國同意和不同意差20萬票，高雄就贏20萬票，某個程度而言，高雄決定全台灣人吃萊豬。對此，「邁向過半大聯盟」7名高市議員參選人今下午到國民黨高雄市黨部舉牌抗議，高呼「高雄人不是國民黨的戰犯」、「國民黨出來道歉」、「趙少康出來道歉」。

國民黨高雄市黨部事後發聲明指，公投已經結束，國民黨尊重全體台灣人民公投的決定，這次行動為民進黨新人為自身黨內初選蹭聲量、造勢宣傳，市黨部尊重民進黨新人的言論自由。

7名高市議員參選人今下午手持「高雄人不爽、詆毀公投民主機制」、「選輸不檢討、選後抓戰犯」、「抓不到戰犯、抓到高雄人？」等看板到國民黨部抗議。

市議員參選人黃偵琳表示，萊豬議題不是食安問題，一旦禁止萊豬進口，將影響台美日經貿關係，這些後果誰來承擔？「難道國民黨要承擔嗎？」蘇致榮也說，國民黨用毒豬肉議題攻擊美國豬肉，被高雄人看破手腳，不思反省，難道韓國瑜過去給的教訓還不夠嗎？「這樣不是撕裂台灣，什麼才叫撕裂台灣？」

黃彥毓強調，國民黨曾說公投是民意展現，如今民意的展現是不同意，不同意國民黨亂台灣。陳慶鴻也認為，趙少康的言論是為國民黨公投慘敗找藉口。

林慧欣則怒批，趙少康的言論製造南北對立，高雄人知道公投對台灣經貿發展的影響，投下不同意票，是高雄人救了全台灣，「不要把高雄人當國民黨的戰犯！」

湯詠瑜說，趙少康說高雄人逼台灣人吃萊豬不符合事實，趙的言論只是把公投當作政黨廝殺的血腥戰場，更證明是對不同意見者做情緒勒索，呼籲「全台灣人拒絕這樣的情緒勒索！」

洪村銘說，趙少康的言論是要幫國民黨主席朱立倫找藉口，只會檢討別人，不會檢討自己，趙少康要對自己不當言論出面道歉。

「邁向過半大聯盟」7名高市議員參選人今下午到國民黨高雄市黨部舉牌抗議。（記者李惠洲攝）

7名高市議員參選人今下午到國民黨高雄市黨部舉牌抗議，並高呼「國民黨出來道歉」。（記者李惠洲攝）

國民黨部無人出面，抗議人士將看板放在黨部騎樓下後離去。（記者李惠洲攝）

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