桃機第三航廈興建如火如荼 高餐大與機場公司產學合作培育人才

高餐大校長陳敦基（右）與桃園國際機場股份有限公司董事長林國顯（左）簽訂產學合作意願書。（高餐大提供）

2021/12/21 17:17

首次上稿 16:41

更新時間 17:17

〔記者洪臣宏、陳心瑜／綜合報導〕國立高雄餐旅大學（高餐大）與桃園國際機場股份有限公司（機場公司）今天簽訂產學合作意向書，機場公司董事長林國顯表示，桃園機場第三航廈興建如火如荼，且面對後疫情時代，機場經營廣納機場產業人才，希望借重高餐大經驗，共同推動民航事業發展。

桃機公司表示，簽約儀式在高雄餐旅大學舉行，內容包括產學交流、參訪見習、人才培育、實習機會及其他雙方同意合作事項。由高餐大校長陳敦基、林國顯共同簽署。陳敦基表示，希望透過與機場公司進行產學合作及人才培育等實踐與深化，結合學界活力創新與業界實務，提升學生職場競爭力及就業力。

林國顯表示，桃園機場是個服務大聯盟，除了服務旅客，在經營管理上，更經常需要與CIQS（海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、航空保安）、航空公司、商業服務業者等密切合作，以提升機場服務品質。

林國顯表示，桃園機場經營管理亟需廣納機場產業人才，高餐大培育出許多餐旅與航空產業菁英，機場公司希望借重高餐大的育才經驗、產學及學術智庫資源，透過雙方實務合作與經驗交流，開拓及培育機場營運、管理及專業服務人才。

桃機公司表示，後疫情時代加上未來第三航廈完工啟用後，機場更需要廣納人才，以靈活應變的經營管理之道面對各種挑戰，致力達成各項目標，高雄餐旅大學正是以培育航空運輸及觀光服務人才享負盛名的學校，期待能藉這次合作，從學界吸取專業建議，促進學界與產業界的雙向交流。

機場公司是台灣第一與目前唯一的機場公司，為國際機場協會（Airports Council International, ACI）等組織的團體會員。高餐大2008年獲得「國際航空運輸協會」及「全球旅行公會聯盟」授權成立大中華地區首座訓練中心，其中隸屬觀光學院的「航空暨運輸服務管理系」（航運系），主要培育航空公司空、地勤及高速鐵路運輸等基層服務及管理儲備人才。

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