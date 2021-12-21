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    高雄最大海砂屋明起拆除 明年農曆年前拆完

    仁愛河濱商城外觀已有明顯斑駁。（高雄市政府提供）

    仁愛河濱商城外觀已有明顯斑駁。（高雄市政府提供）

    2021/12/21 13:11

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府加緊拆除有公安疑慮的老舊危險建物，繼城中城大樓開始拆除後，有「高雄最大海砂屋」之稱的鼓山區仁愛河濱商城，也將於明天起拆除。

    位於鼓山區的仁愛河濱商城，於10月底經市府會同建築師、土木技師及結構技師等三大專業公會至現場鑑定，顯示地下室柱子大部分已挫曲，樑柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，整體建築耐震力不足，建物具有危險性，考量住戶及鄰近居民安全，市府立即排定拆除工程，明天上午正式拆除。

    此次拆除範圍包括河邊街95巷8~16號（雙號）、河邊街115巷19~21號（單號）、河邊街115巷1~17號（單號）、河邊街103~113號（單號），工期為60天，預計明年農曆年前完成。

    對於受影響的125戶住戶，都發局已啟動安置作業，設置租賃服務站，並透過社會住宅包租代管機制，讓住戶找到適合的安身之所。

    明天的拆除祈福儀式，由副市長林欽榮主持，市府將保障商城住戶後續安置，後續都市則配合鄰近的綠園道、愛河、輕軌共同規劃，創造優質居住環境。

    此外，另一棟位於三民區的中都戲院，經過1個半月工程後，近日全部拆除，昨天完成廢棄物清除及整地作業。

    建於民國55年，樓高約20公尺，相當於7層樓高，1樓為傳統市場、2樓以上為挑高戲院，於75年停止營業後，因乏人管理，後方外牆陸續剝落，屋頂天花板更於9月發生大規模坍塌。

    高市府委託三大公會鑑定，11月初鑑定為危樓後，先由文化局進行3D繪測，保留記載建物原來的底蘊與風貌，隨後進行拆除。

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