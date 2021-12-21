高市首座寶業里滯洪池遊戲場今啟用，磨石子溜滑梯受歡迎。（記者陳文嬋攝）

2021/12/21 13:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局打造首座寶業里滯洪池遊戲場今啟用，磨石子溜滑梯及滑步車賽道均檢驗合格，近來有小朋友體驗溜滑梯，因速度過快、曲度太大造成碰撞，水利局考量小朋友肢體無法靈活控制，中間彎曲型溜滑梯暫不開放，將邀請專家評估檢討後再行開放。

水利局將三民、鳳山區交界的寶業里滯洪池，打造首座結合蓄洪空間及遊戲場的多功能活化設施，包含3條磨石子溜滑梯，以及1座滑步車賽道，今天宣布正式啟用，以城堡花海迎賓。

水利局利用滯洪池原始坡面，在不破壞既有構造物前提下，興建3條溜滑梯，高度6公尺，平均滑梯長度約18公尺，表面採用磨石子材料，擺脫制式罐頭遊具塑膠材料，增加溜滑梯體驗速度，且設計3條溜滑梯各有不同線型，讓親子體驗不同速度的樂趣。

水利局並以滯洪池平坦底部，打造滑步車賽道長190公尺、寬3公尺，分別設計直線、彎道及連續坡面等地形變化，增加挑戰性，練習手腳平衡，體驗過彎刺激。

水利局表示，滯洪池磨石子溜滑梯及滑步車賽道均經過TAF遊具檢驗合格，但近期有部分小朋友在體驗溜滑梯時，因為速度過快，曲度太大，造成碰撞，考量小朋友肢體無法靈活控制，中間彎曲型溜滑梯暫不開放，將請專家評估合適開放對象、改善曲度或速度等檢討後，再行開放。

水利局說，高雄每年12月到隔年4月是屬乾旱季節，在不影響滯洪功能的前提下，設置遊具設施，有助於活化滯洪池空間，也能增加戶外活動，未來新設的乾式滯洪池，均會考量搭配遊具設計，提供民眾休閒好去處。

高市首座滯洪池遊戲場今啟用，中間彎曲型溜滑梯暫不開放。（記者陳文嬋攝）

高市首座滯洪池遊戲場今啟用，中間彎曲型溜滑梯暫不開放。（記者陳文嬋攝）

高市首座寶業里滯洪池遊戲場今啟用，磨石子溜滑梯受歡迎。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法