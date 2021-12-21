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    首頁　>　高雄市

    趙少康稱高雄決定全台灣人吃萊豬 張博洋反批「把問題推給高雄人」

    趙少康指高雄決定全台灣人吃萊豬，張博洋反批怎不說「國民黨逼高雄人用選票教訓你們」。（取自張博洋臉書）

    趙少康指高雄決定全台灣人吃萊豬，張博洋反批怎不說「國民黨逼高雄人用選票教訓你們」。（取自張博洋臉書）

    2021/12/21 12:50

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕四大公投落幕，中廣董事長趙少康昨在節目上表示，在反萊豬議題上，全國同意和不同意差20萬票，高雄一個地方就贏20萬票，某個程度而言，高雄一個地方決定全台灣人吃萊豬。對此，台灣基進新聞部主任張博洋反批說，從罷韓、市長補選、罷免黃捷到公投，國民黨在高雄屢戰屢敗，輸第四場了，還要把問題推給高雄人？

    張博洋強調，他重複聽了3次，確定沒聽錯，趙少康真的在節目裡講出「高雄逼全台灣人都得吃萊豬」這種言論，實在是傷透高雄人的心「戰鬥藍」連線的高雄市議員們，是不想在高雄選了嗎？！

    張博洋認為，高雄、台南兩市，在這次公投中開出全台最高不同意票，台南的不同意比例最高， 高雄的不同意票數最高，真正落實「台灣的未來在南方，南電北送救經濟，南票北送進國際！」

    他說，不過，看在某些人的眼裡可不是很開心，明明是南部人比北部人更在意台灣的國際經貿、更在意能源轉型用電正義、更保護下一代免於核災風險，現在卻因為有些人輸了，心裡不服氣，「開始用這種南部人怎樣怎樣的論述來酸我們。」，趙少康怎不說「國民黨逼高雄人用選票教訓你們」。

    張博洋酸說：「趙北北們顯然還沒注意到，從罷韓、市長補選、罷免黃捷到公投，國民黨在高雄完全是屢戰屢敗，輸第四場了，你還要把問題推給高雄人？」

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