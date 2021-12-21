賓士男酒駕波及2車撞壞鐵捲門肇逃 鳳山警方火速逮人漏夜偵訊

蘇男涉嫌酒後駕駛賓士車，撞凹葉家鐵捲門後，棄車逃離現場。（記者陳文嬋攝）

2021/12/21 01:01

首次上稿 00:50

更新時間 01:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市蘇姓男子昨天（20日）深夜11時許涉嫌酒後駕駛1輛賓士車，途經鳳山區經武路擦撞1輛紅色轎車，又波及1輛黑色轎車，造成2人受傷後肇事逃逸，竟又衝撞葉姓住戶鐵捲門，棄車逃離現場，不久後就被警方循線逮獲，漏夜偵訊，全案將朝向公共危險、肇事逃逸及傷害、毀損等罪嫌偵辦。

蘇姓男子昨天深夜11時許與友人聚餐飲酒作樂後，涉嫌酒後駕駛1輛賓士車，沿著鳳山區經武路行駛，準備返回鳳山區瑞興路住處，不料擦撞1輛紅色轎車，導致紅車從後推撞前方1輛黑色轎車，過程中造成2人受傷。

蘇男涉嫌肇事逃逸，不但未下車查看2車，竟持續駕車向前，直駛到經武、博愛路口，左轉要開往博愛路，沒想到卻衝撞葉姓屋主住家鐵捲門，造成賓士車頭嚴重受損變形，蘇男趕緊棄車逃離現場。

葉姓屋主準備睡覺，突然聽聞「碰」一聲巨響，原本不以為意，不知道住家被撞，直到鄰居打電話通知，他才趕緊下樓查看，赫見1輛賓士車撞進住家騎樓地，造成鐵捲門凹陷，還造成自來水管破裂，趕緊關閉自來水表，避免浪費水資源。

警方根據肇事賓士車車牌號碼，以車追人鎖定蘇男涉嫌酒駕肇事逃逸，前往蘇男鳳山區瑞興路住處，果然蘇男已躲回家裡，警方登門逮人，他仍渾身酒味，將他帶回警所偵辦。

據了解，警方對蘇男實施酒測，確認酒測值0.40毫克，他坦承與友人聚餐有喝酒，涉嫌酒駕肇事逃逸，全案警方偵辦中，將於警訊後將蘇男依公共危險中酒後駕車、肇事逃逸，以及傷害、毀損罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蘇男涉嫌酒後駕駛賓士車，撞凹葉家鐵捲門後，棄車逃離現場。（記者陳文嬋攝）

蘇男涉嫌酒駕於鳳山區經武路擦撞1輛紅色轎車。（記者陳文嬋攝）

蘇男涉嫌酒駕於鳳山區經武路擦撞1輛紅色轎車，導致紅車從後推撞前方1輛黑色轎車。（記者陳文嬋攝）

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