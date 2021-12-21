為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    賓士男酒駕波及2車撞壞鐵捲門肇逃 鳳山警方火速逮人漏夜偵訊

    蘇男涉嫌酒後駕駛賓士車，撞凹葉家鐵捲門後，棄車逃離現場。（記者陳文嬋攝）

    蘇男涉嫌酒後駕駛賓士車，撞凹葉家鐵捲門後，棄車逃離現場。（記者陳文嬋攝）

    2021/12/21 01:01

    首次上稿 00:50
    更新時間 01:01

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市蘇姓男子昨天（20日）深夜11時許涉嫌酒後駕駛1輛賓士車，途經鳳山區經武路擦撞1輛紅色轎車，又波及1輛黑色轎車，造成2人受傷後肇事逃逸，竟又衝撞葉姓住戶鐵捲門，棄車逃離現場，不久後就被警方循線逮獲，漏夜偵訊，全案將朝向公共危險、肇事逃逸及傷害、毀損等罪嫌偵辦。

    蘇姓男子昨天深夜11時許與友人聚餐飲酒作樂後，涉嫌酒後駕駛1輛賓士車，沿著鳳山區經武路行駛，準備返回鳳山區瑞興路住處，不料擦撞1輛紅色轎車，導致紅車從後推撞前方1輛黑色轎車，過程中造成2人受傷。

    蘇男涉嫌肇事逃逸，不但未下車查看2車，竟持續駕車向前，直駛到經武、博愛路口，左轉要開往博愛路，沒想到卻衝撞葉姓屋主住家鐵捲門，造成賓士車頭嚴重受損變形，蘇男趕緊棄車逃離現場。

    葉姓屋主準備睡覺，突然聽聞「碰」一聲巨響，原本不以為意，不知道住家被撞，直到鄰居打電話通知，他才趕緊下樓查看，赫見1輛賓士車撞進住家騎樓地，造成鐵捲門凹陷，還造成自來水管破裂，趕緊關閉自來水表，避免浪費水資源。

    警方根據肇事賓士車車牌號碼，以車追人鎖定蘇男涉嫌酒駕肇事逃逸，前往蘇男鳳山區瑞興路住處，果然蘇男已躲回家裡，警方登門逮人，他仍渾身酒味，將他帶回警所偵辦。

    據了解，警方對蘇男實施酒測，確認酒測值0.40毫克，他坦承與友人聚餐有喝酒，涉嫌酒駕肇事逃逸，全案警方偵辦中，將於警訊後將蘇男依公共危險中酒後駕車、肇事逃逸，以及傷害、毀損罪嫌送辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    蘇男涉嫌酒後駕駛賓士車，撞凹葉家鐵捲門後，棄車逃離現場。（記者陳文嬋攝）

    蘇男涉嫌酒後駕駛賓士車，撞凹葉家鐵捲門後，棄車逃離現場。（記者陳文嬋攝）

    蘇男涉嫌酒駕於鳳山區經武路擦撞1輛紅色轎車。（記者陳文嬋攝）

    蘇男涉嫌酒駕於鳳山區經武路擦撞1輛紅色轎車。（記者陳文嬋攝）

    蘇男涉嫌酒駕於鳳山區經武路擦撞1輛紅色轎車，導致紅車從後推撞前方1輛黑色轎車。（記者陳文嬋攝）

    蘇男涉嫌酒駕於鳳山區經武路擦撞1輛紅色轎車，導致紅車從後推撞前方1輛黑色轎車。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄街頭深夜巨響 阿伯開車突遭撞找嘸人
    2021/12/16 07:41

    高雄街頭深夜巨響 阿伯開車突遭撞找嘸人
    醉太凶？男酒後返家 轎車擦撞「騰空騎上」路旁車輛
    2021/12/13 09:55

    醉太凶？男酒後返家 轎車擦撞「騰空騎上」路旁車輛

    寶寶腸脹氣、絞痛？跟你挑選的奶瓶有關
    麻豆交流道匝道口男子遭撞亡 警在高雄攔查可疑肇事車
    2021/12/07 11:06

    麻豆交流道匝道口男子遭撞亡 警在高雄攔查可疑肇事車
    又是酒駕！醉男闖紅燈撞傷2騎士 肇逃回家竟呼呼大睡
    2021/10/04 18:49

    又是酒駕！醉男闖紅燈撞傷2騎士 肇逃回家竟呼呼大睡

    按下青春暫停鍵！伊正只靠這習慣
    高雄老翁凌晨酒駕追撞路邊汽車逃逸 逃1公里+50公尺被逮了
    2021/10/03 09:22

    高雄老翁凌晨酒駕追撞路邊汽車逃逸 逃1公里+50公尺被逮了
    在高雄酒駕擦撞騎士被函送 丁允恭稱隔夜酒精仍未退
    2021/07/14 13:40

    在高雄酒駕擦撞騎士被函送 丁允恭稱隔夜酒精仍未退
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播