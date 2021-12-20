台灣燈會愛河灣主燈初試啼聲 史哲：全台最大耶誕展演場域！

台灣燈會愛河灣主燈今晚初試啼聲。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/20 23:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕2022台灣燈會在高雄愛河灣主燈今晚初試啼聲，透過全智慧控制系統，串聯高雄流行音樂中心的燈光、輕軌燈光、愛河沿岸七公里燈光、及愛河水域七座橋樑燈光，高市副市長史哲說，當全台還在瘋耶誕樹時，高雄正在策動全台最大耶誕展演場域！

史哲表示，前幾天跟大家提到愛河整體燈光智慧控制與改造，這改造一路串連到高雄流行音樂中心，這次聖誕佳節，市府特別整合燈光詩人賴雨農設計的愛河燈光聖誕版，以及請高雄流行音樂中心邀請許多藝人御用之演唱會燈光設計團隊鹿米工作室，兩個大師團隊攜手策劃。

他形容，這是照明光環境設計與演唱會燈光設計的大碰撞，不是宇宙大爆炸、而是光的大碰撞，將高流海音館到愛河沿岸化身聖誕光影展演舞台。

史哲呼籲大家一定要走上舊鐵橋、五福橋、輕軌橋等，欣賞這媲美泰晤士河、紐約東河的燈光改造系統，感受這七公里、近13萬個智慧控制點帶來全面燈光連動變化的震撼感受。

市府更邀請到來自香港，獲得第32屆金曲獎演奏類最佳專輯獎、演奏類最佳專輯製作人獎、演奏類最佳作曲人獎等多項大獎的張德銘先生來創作這一次的展演音樂，不僅有節慶氛圍，更讓整個愛河灣動ㄓ動ㄓ起來。

他說，就是要讓各位市民朋友置身於視覺與聽覺饗宴，翻轉過去對於聖誕節的想像，儀式感當道的現下，這充滿節慶氛圍的時刻，市長陳其邁特別交代，一定要帶給大家祝福與溫暖，「注意！這只是嚐鮮版喔！燈會期間，我只能說敬請期待！」

史哲說明，這次改造特別裝設兼具動態展演功能的智慧燈控系統，更透過12萬8千多個智慧控制點，讓高流中心建築、愛河沿岸七公里與橋樑燈光皆能跟著音樂律動變色，無限制的展演場域和設計可能，打造具數位美學和永續環保的聖誕「光」節，創造節慶活動與城市空間照明美學的全新對話，更希望帶給市民朋友最別出心裁的聖誕驚喜。

此外，他也要跟大家分享欣賞聖誕主燈獨門秘境！12月24日起高流的海豚步道，沿路四間海豚館都有「PALIPALI 帕里帕里生活餐廚」、「#沾먹고마시고韓式餐酒」、「#福記親子餐酒」、「#比爾比夫阿根廷燒肉」，可一邊享用美食、一邊欣賞全台最大聖誕展演。

在海音館大廳吧台2020年入選國外旅遊網站Big 7 Travel的台灣Top 25間咖啡館，名列第二的「路人咖啡」搶先進駐，要讓熱愛咖啡的人體驗到專業並非一味的提高門檻。

12月31日高雄在地咖啡酒水品牌「Mojito Bar」與「好意外咖啡」聯名出手，更將解鎖音浪塔一樓大廳的迷人海景。

史哲預告台灣燈會在高雄會前會、聖誕主燈展演時間，12/23-12/29 ，111/1/1、1/2

每日18:30-22:00每半點、整點都將展演一場，12/31 因應跨年晚會將暫停展演。

台灣燈會愛河灣主燈今晚初試啼聲。（記者王榮祥翻攝）

台灣燈會愛河灣主燈今晚初試啼聲。（記者王榮祥翻攝）

台灣燈會愛河灣主燈今晚初試啼聲。（記者王榮祥翻攝）

高市副市長史哲今晚測試耶誕主燈。（記者王榮祥翻攝）

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